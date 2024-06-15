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華裔學委候選人張麗娜：沒學好雙語 和父母不親密

記者劉先進 ／舊金山即時報導
華裔學委候選人張麗娜希望學區不要削減雙語課程。她說，從小沒有參加沉浸式課程，沒學好粵語，與父母關係並不親密。（記者劉先進╱攝影）
華裔學委候選人張麗娜希望學區不要削減雙語課程。她說，從小沒有參加沉浸式課程，沒學好粵語，與父母關係並不親密。（記者劉先進╱攝影）

華裔學委候選人張麗娜（Virginia Cheung）參與15日活動時親身呼籲學區保留發展普通話、粵語等雙語課程。她說，父母是共產主義迫害的倖存者，以難民身分移民美國，兄妹在美國出生長大，沒有參加沉浸式語言課程，也沒有機會融入到粵語這一母語的環境中。她從小沒有學好粵語，而父母不太說英語，「這影響我們之間的關係。我和父母並不親密。我很自豪也很榮幸，把兒子送到公立學校系統中第一個粵語沉浸式課程學習，他現在的粵語比我好。」

她認為，語言學習對未來、對孩子能夠在全球經濟中競爭非常重要。為移民家庭提供語言學習機會，讓孩子能夠發展語言技能舉足輕重。從長遠來看，有助於他們解決問題，發展社會情感技能，並支持在數學等其他領域的學習。頭五年是兒童學習語言數學最重要之時，「我們必須支持這些計畫，才能保持和建設一支強大的全球勞動力隊伍。」

舊金山市立大學守護粵語組織負責人關美欣（Julia Quon）說，在金山市區，逾75%的華人以粵語為母語。自19世紀中葉以來，講粵語的移民，一直是金山充滿活力的社區不可或缺的一部分。他們塑造城市的文化景觀，促進活力和多樣性。

作為一名醫護專業學生，關美欣在實習中發現，90%以上的病人會講粵語，能用病人的母語與他們有效溝通，對於提供高質量的醫療保健服務很關鍵，而教授更多年輕人和學生粵語和中文，對於擴大醫療保健和其他重要服務也很重要。她說，曾有華裔病人一直不願意吃東西，經她詳細詢問才知，原來有乳糖不耐、不能喝奶，「當時的醫護人員，甚至都不願意問一下。而病人語言不通，難以溝通。」

移民家庭 華裔 舊金山

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