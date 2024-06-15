延宕30年 捷運矽谷南灣延伸建設終於破土動工

數十名民選官員、社區成員和交通官員出席BART南灣延伸建設工程奠基儀式，為破土動工鏟下第一鏟。（記者葛歆睿 / 攝影）

經過30年的醞釀，由於成本不斷上升和一再延誤，BART延伸至矽谷 的建設工程終於在周五開始動工。

周五，數十名民選官員、社區成員和交通官員出席了奠基儀式，並對數十年來在交通項目工作中建立的夥伴關係表示讚賞。

聖荷西 民主黨州議員卡爾拉（Ash Kalra）表示：「這個項目是一場馬拉松，接力棒已經傳遞了很多年，但從未落下。」「我們將繼續努力，直到這件事完成。」

這個耗資近130億元的大型項目包括建造一條6哩長的BART線路，從聖荷西北部的Berryessa交通中心穿過市中心，向西到達聖他克拉拉市，沿途增加四個車站。

聖荷西市長馬漢在未來聖他克拉拉車站的奠基儀式上表示：「交通連通性創造了機會。」「沒有Muni的舊金山或沒有地鐵 的紐約會是什麼樣子？還是沒有地鐵的倫敦？ 100年後，人們也會對矽谷說同樣的話。」

官員表示，當該線路於2037年開通時，乘坐 BART 系統的乘客在50哩的通勤路程中將比駕車平均節省 30分鐘。

聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）負責設計和建造南灣延伸段。BART將營運和維護該線路。

擴建工程在聖他克拉拉的布羅考路開始施工，該路連接加州火車車站和聖荷西國際機場，官員表示，該地區的企業應該做好灰塵和干擾的準備。

聖克拉拉縣主管兼 VTA 董事會主查韋斯 (Cindy Chavez) 表示，當地官員已籌集1500萬元，以幫助緩解部分施工中斷。該預算將提供行銷、標誌和技術援助，以在重大建設期間為企業提供協助。還有一項資助計劃，每年為一些受影響的企業提供高達 1萬元的資助。

查維斯表示，BART計畫將創造7萬5000個就業機會，其中大部分是薪資和福利良好的工會工作。

3月份，VTA在成本估算的基礎上追加了6億元，專案總成本達到127.5億元。

VTA正在尋求聯邦政府提供超過60億元的資金，最快可能在下個月知道聯邦政府將提供多少資金。這筆錢預計將覆蓋大約一半的成本，其餘部分將由已經分配的州和地方資金提供資金。

聖荷西BART延伸線原定於2026年開通，初始造價為 44億元。擴建工程目前預計需要12年以上的時間才能建成。

官員表示，材料、勞動力和設備成本迅速上漲，尤其是在疫情期間，加上灣區熟練勞動力短缺，導致成本超支和延誤。