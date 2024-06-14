我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州理工演講 黃仁勳勉勵畢業生：AI領域大展拳腳

凱特王妃癌症化療進展良好：將參加英王生日遊行

台灣媽媽創意收涎餅 培果、雞塊取代傳統餅

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
Debbie 購買客製化收涎糖霜餅乾，有台灣的大同電鍋、藍白夾腳拖、珍珠奶茶以及台灣啤酒。（Debbie Yeh提供）
Debbie 購買客製化收涎糖霜餅乾，有台灣的大同電鍋、藍白夾腳拖、珍珠奶茶以及台灣啤酒。（Debbie Yeh提供）

華人傳統為滿四個月的嬰兒做「收涎」習俗，以收涎餅乾為嬰兒收起口水，並祝福其平安長大，然而在美國有時不好取得傳統的收涎餅乾「光餅」，兩位居住在灣區的台裔媽媽則發揮創意，分別以麥當勞雞塊與培果取代收涎餅乾，創造中西方混合的傳統「收涎」儀式，意外收穫有趣的儀式氛圍與寓意。

在嬰兒四個月大時，由於開始長牙的關係，口水愈來愈多，古時候藉由收涎儀式，以收涎餅乾幫助其收起口水，在儀式中也帶有吉祥話的祝福，祈福寶寶平安長大。傳統的收涎餅稱為「光餅」，是一種甜鹹口味的餅乾，中間帶有空洞方便紅線穿過，將收涎餅串成一整串掛在寶寶脖子上，再由長輩搭配吉祥話象徵性的餵餅討吉利。

Debbie Yeh一開始在準備寶寶的收涎餅時，考量到自己與老公都很喜歡吃麥當勞，尤其是麥當勞的雞塊，她便決定打破傳統，買了紅線直接將雞塊串起來掛在寶寶脖子上，家人朋友看了都覺得很有創意，雖然不是傳統的收涎餅，卻因為雞塊含有肉，收涎的同時，也猶如寶寶的開葷儀式，滿四月的寶寶也剛好適合嘗試一些副食品。

雖然居住在美國灣區，Debbie表示自己與老公都是台灣人，希望寶寶以後也可以認識父母的家鄉，所以她還另外客製了收涎用糖霜餅乾，餅乾上有一家四口和寵物貓外，還有代表台灣的大同電鍋、藍白夾腳拖、珍珠奶茶以及台灣啤酒，在儀式中加入寶寶與家鄉的連結。

另外一位台裔媽媽Ellie，則考量到家中的大女兒很喜歡吃甜食，而大多數的收涎餅乾都是甜的口味，為了避免大女兒食用過多的精緻糖製品，左思右想後改為使用原味培果作為收涎餅，沒想到不僅拍照效果佳，大女兒吵著要吃收涎餅，也只是多吃了許多培果。而使用培果作為收涎，還帶有未來豐衣足食的寓意，家人朋友都覺得這一個妙招，不僅具有創意還帶有很好的涵義。

Ellie考量不想給家中幼童太多甜食，將傳統的收涎餅改為原味的培果。（Ellie...
Ellie考量不想給家中幼童太多甜食，將傳統的收涎餅改為原味的培果。（Ellie提供）
以雞塊取代收涎餅，中西融合方式格外有趣。（Debbie Yeh提供）
以雞塊取代收涎餅，中西融合方式格外有趣。（Debbie Yeh提供）

麥當勞 灣區 寵物

上一則

北加州實踐大學校友會盛大舉辦2024年會

下一則

北加佛利蒙聯合高中學區6月17日舉行學委候選人說明會

延伸閱讀

璟原藝術 6月17、18日灣區舉辦書畫徵集活動

璟原藝術 6月17、18日灣區舉辦書畫徵集活動
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
供不應求而停售 賽百味1呎長巧克力豆餅乾夏季回歸

供不應求而停售 賽百味1呎長巧克力豆餅乾夏季回歸
麥當勞輸掉歐盟訴訟 雞肉漢堡遭摘大麥克商標權

麥當勞輸掉歐盟訴訟 雞肉漢堡遭摘大麥克商標權
日本必吃3樣平價美食 住日台人每天嗑：無敵好吃

日本必吃3樣平價美食 住日台人每天嗑：無敵好吃

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19

超人氣

更多 >
調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險
房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好