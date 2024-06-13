劉宇環受邀出席大西洋理事會「傑出領導獎」

2024年獲獎人物包括亞裔好萊塢影后楊紫瓊（前左）。（受訪者提供）

2024亞太裔曆史文化月期間，美國首都華盛頓智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)舉辦了年度「傑出領導獎」頒獎典禮，表彰體現跨大西洋關係支柱的卓越成就者。舊金山華裔 商業領袖，聚界潔能公司(Alpha Ring)執行長暨中經合集團創辦人劉宇環榮獲表彰。

大會每年吸引來自全球的精英，包括現任和前任國家元首、政界和政策領袖、大使、國會和政府成員、軍事指揮官、國際商界領袖以及主流媒體代表。今年的典禮在慶祝北約成立75周年的同時，也表達了對中東和東歐戰火蔓延的憂慮。

台美聯合創辦的核融合新創公司「聚界潔能股份有限公司」 受邀參加典禮。執行長暨中經合集團創辦人劉宇環是「大西洋理事會」的榮譽成員。他表示，這次出席不僅象徵著聚界在國際舞台上的重要地位，也顯示出台灣在能源轉型方面的潛力。

聚界潔能在今年還登上大西洋理事會的鑽石會員及協辦單位，與美國銀行、FedEx、Google、Airbus等國際巨頭並駕齊驅，充分展示了大西洋理事會對台灣新創及能源轉型的重視。