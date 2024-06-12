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最低工資漲 加州快餐業失近萬工作職位

記者徐蓓蓓／聖荷西即時報導
北加一間麥當勞快餐店的業主羅迪克認為，漲價要有限度。（記者徐蓓蓓／攝影）
北加一間麥當勞快餐店的業主羅迪克認為，漲價要有限度。（記者徐蓓蓓／攝影）

胡佛研究院近日發表文章表示，自去年紐森州長簽署法律將快餐業工人最低工資調漲到20元，並設立可以每年調漲行業最低工資的管理委員會以來，去年秋季到今年1月份，加州快餐業已經削減了9500個職位，相當與此前總職位量的1.3%。而同比其他私營行業的職位同期只下降了0.2%。

與此同時，在4月1日新的最低工資正式生效後還會有更多的職位消失。其中包括必勝客和圓桌披薩（Round Table Pizza)解雇1300個送餐司機的計畫。Pollo Loco和Jack in the Box則宣布會加速使用機器人，包括用機器人來製作Salsa醬和油炸食品。

加州的快餐食品目前是全美最貴的，不過漲價顯然要有個限度。北加一間麥當勞快餐店的業主羅迪克（Scott Rodrick)表示：「我不可能把開心樂園餐賣到20元。」

加州決定為快餐業設定較高的最低工資有點奇怪。因為快餐業雇用的員工通常比其他行業年輕很多，而一般行業最低工資在每小時16元。快餐業雇員中大約30%是十幾歲，另外30%是20到24歲。而其他行業大約只有13%的員工在24歲以下。

年輕的員工通常缺乏經驗，並在學習技能的過程中，因此可以為雇主創造的價值有限。從人力資源的角度來看也非常昂貴，因為需要很多的培訓，也經常要因為學業而變動工作。快餐業人員的流動率每年超過100%，極大地增加了招聘和培訓的成本。

在最低工資20元的情況下， 快餐業除去裁員和漲價似乎別無他法，因為快餐業的利潤很薄，平均只有5-8%。

加州 紐森 麥當勞

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