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舊金山高溫市立圖書館提供降溫場所

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山高溫天氣，路上行人無幾。（記者李怡╱攝影）
舊金山高溫天氣，路上行人無幾。（記者李怡╱攝影）

國家氣象局(National Weather Service)11日向舊金山及灣區數個地區發布高溫預警，時間從上午11時持續至晚上11時，除了舊金山之外，警告地區還包括南灣、聖他克魯茲與更多海灣海岸。

11日可能是2024年最熱日子，舊金山氣溫達85度高溫。記者觀察，因舊金山長年保持涼爽天氣，溫度忽然高至80多度後，路上的行人明顯減少。因舊金山的房屋老舊多沒有安裝空調，致使很多居民乘坐開發空調的公交車避暑。

當氣象局發布高溫警報，是當炎熱氣候可能會影響到「生活、商業或旅行」，以及對高溫感受敏感以至於可能有中度至高度健康風險者，尤其是對無法獲得冷氣環境或足夠水分人士。氣象局官員建議民眾，在高溫警報發布時，限制下午與夜晚的戶外活動，保持水分充足並多加休息。

舊金山為美國冷氣使用最少的大型城市。由於高溫警報發布，已指定七個公共圖書館為降溫中心。目前市區內仍開放的降溫中心包括華埠／Him Mark Li分館、Glen Park分館、Mission Bay分館、North Beach分館、Potrero Hill分館等圖書館分館。

舊金山市政府官員表示，民眾可到其他有冷氣的室內公共場所、躲避炎熱，例如購物中心、電影院與博物館。

舊金山 高溫 圖書館

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