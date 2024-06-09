屋崙Radisson酒店員工 抗議薪資被竊

屋崙Radisson酒店的前員工們在酒店前集會，與要求為他們遭受的工資盜竊伸張正義。（翻攝自Twitter╱The Worker Agency）

屋崙 Radisson酒店的前員工之前在酒店前集會，與東灣可持續經濟聯盟 (EBASE)、工會UNITE HERE Local 2和其他社區倡導組織的成員一起，要求為他們遭受的工資盜竊（Wage Theft）伸張正義。四年前，這些工人向屋崙工作場所和就業 標準部局（DWES） 提出針對該酒店的投訴。他們稱發現該酒店涉嫌剋扣工資、扣留128名員工總共40萬4491元。工人們希望最終獲得賠償，而酒店卻稱不需要向他們支付這些工資。

「我們來這裡是為了捍衛我們的權利，為了我們的工作。我們努力工作，獲得報酬是理所當然的。我們想要正義，」前酒店員工博尼拉 (Francisco Antonio Callegas Bonilla) 說。

集會者表示，市政府並沒有加強執法力度，而是允許這家酒店的所有者帕特爾（Nupen Patel）利用低薪移民工人。工人們譴責這種不作為，並要求檢察官採取法律行動，確保雇主支付拖欠工資，並處以約一百萬元的罰款交給工人和DWES，並鼓勵其他屋崙企業遵守最低工資法。

「工人應該得到正義，這些工人應該得到一個支持他們的城市，這個城市執行自己的法律，以確保勞動人民得到他們應得的東西。當他們上班並完成工作時，他們就獲得了工資，而且必須得到報酬。」EBASE副總監托尼（Isiah Toney）表示。

集會者提出，苛扣工資是一種普遍存在的犯罪行為，但舉報不足，而且違法者常常逍遙法外。羅格斯大學工作場所正義實驗室（Workplace Justice Lab@Rutgers University）5月發布的一項研究估計，從2014年到2023年，舊金山 -屋崙-佛利夢都會區平均每年有高達13.9% 的工人遭遇未達最低工資的違規情況，總計拖欠薪金達14.3億元。

Radisson酒店工作人員表示，他們已經為欠款等了很久，並且現在正在尋求市檢察官採取下一步行動，執行工資盜竊判定以及因酒店不採取行動而導致的額外處罰。 EBASE和其他合作夥伴社區組織表示，將致力於支持Radisson酒店員工爭取公平薪資。

截至發稿，本報未能獲得Radisson酒店回應。