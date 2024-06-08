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黃仁勳到台旅遊掀仁來瘋 觀光署舊金山辦展吸引人潮

記者江碩涵／舊金山即時報導
國際級紙雕大師洪新富夫妻兩人在現場摺起了許多具有台灣風情的摺紙藝術。（記者江碩涵／攝影）
國際級紙雕大師洪新富夫妻兩人在現場摺起了許多具有台灣風情的摺紙藝術。（記者江碩涵／攝影）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前在台灣參加台北國際電腦展，造成全球掀起一股追星風潮，而黃仁勳就是舊金山灣區矽谷當地的台裔科技人，許多科技業界這次為了追黃仁勳談AI的科技趨勢，從矽谷一路追到台灣，台灣的觀光、洽商詢問度大幅提升。

舊金山灣區除了台裔僑胞會固定回台探親外，矽谷科技業到台灣開會、觀光、旅行者也不少。觀光署為刺激美國人來台旅遊，7日在舊金山舉行台灣觀光推廣會，會中除了簡報台灣豐富旅遊資源和多元文化底蘊外，也讓舊金山業者品嘗台灣美食、試喝台灣好茶，吸引上百名旅遊業者參與，活動熱鬧。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，台灣以多元文化著稱，美食也是一大特色，從滷肉飯、蚵仔煎、牛肉麵到珍珠奶茶，都是享譽國際的美食，他旅外這麼多年，最想念的就是台灣的美食，台灣其實不僅有美食，更蘊含著豐富的文化底蘊，以及優良的治安，非常歡迎美國朋友親自到台灣，體驗台灣文化。

交通部觀光署國際組科長柯怡君指出，台灣擁有豐富且多元的自然風景、生態與文化，相信可以滿足北美旅客對旅遊目的地的想像，尤其舊金山灣區一直以來都有不少商務旅客到台灣，若能夠多停留幾天，除了洽商還能觀光，到台灣其他地區，相信是很棒的體驗。

推廣會現場活動豐富相當豐富，這次也邀請國際級紙雕大師洪新富帶來的台灣生態摺紙互動、彩繪大師曾炎輝絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊的茶辦桌體驗及窗花木器杯墊等手作活動，讓許多舊金山灣區業者感到相當新奇。

洪新富夫妻兩人在現場摺起了許多具有台灣風情的摺紙藝術，也教導許多在地觀光業者如何摺紙，吸引許多舊金山灣區業者圍觀，大家都相當驚艷於洪新富的巧手藝術。

台北市政府這次也特別展出台北的旅遊行程。北市府觀傳局觀光發展科股長梁秋瑩表示，台北雙層觀光巴士相當受到好評，現在還與五星級飯店合作，推出餐車，相信可以讓更多觀光客體驗到更多不同的台北風情。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，台灣以多元文化著稱，美食也是一大特色。...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，台灣以多元文化著稱，美食也是一大特色。（記者江碩涵／攝影）
觀光署為刺激美國人來台旅遊，7日在舊金山舉行台灣觀光推廣會，上百業者同聲喊讚。（...
觀光署為刺激美國人來台旅遊，7日在舊金山舉行台灣觀光推廣會，上百業者同聲喊讚。（記者江碩涵／攝影）
台北雙層觀光巴士相當受到好評，現在還與五星級飯店合作，推出餐車，相信可以讓更多觀...
台北雙層觀光巴士相當受到好評，現在還與五星級飯店合作，推出餐車，相信可以讓更多觀光客體驗到更多不同的台北風情。（記者江碩涵／攝影）

觀光 舊金山 灣區

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