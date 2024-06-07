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華裔脫口秀演員黃君儀說 媽不讓我看治療師 擔心間諜

記者劉先進 ／屋崙即時報導
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的故事，讓觀眾感觸良多。（記者劉先進╱攝影）
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的故事，讓觀眾感觸良多。（記者劉先進╱攝影）

華裔脫口秀喜劇演員黃君儀( Kristina Wong )分享，在她13歲時，她的媽媽告訴她：「永遠不要去看心理治療師。太貴！每小時150美元。」她的媽媽還擔心治療師是政府派來的間諜，寫下所有秘密，有一天勒索她、甚至逼她離開美國。當她20多歲就讀洛杉磯加大時，她卻走進學校治療師的辦公室，那時的她連續數周為沒能考上柏克萊加大哭泣，接受注意力缺陷障礙測試。她雖然開始會笑了，但卻總是不開心。

在亞太基金（Asian Pacific Fund）舉行的亞太裔峰會「恢復和重新定義精神健康」上，作為開場白，黃君儀說起這段經歷，讓人笑中有淚的同時，也感嘆提升亞太裔精神健康意識任重而道遠。有觀眾說，這是看過的最佳開場致詞。

從小接受的教育，讓黃君儀感覺，對華裔來說，看心理治療師並非討論選項。悲慘只是身為華裔的一部分。如果父母、祖父母沒有克服困難，就沒有今天的機會。「克服苦難，把愧疚傳給孩子。這就是華裔的方式，因為華人不追求幸福，努力爭取成功。」

媽媽認為13歲的黃君儀不能去看心理治療師，最重要原因是價錢太貴，「如果花費150元請一個陌生人，聽我傾訴一個小時，能說我真的有問題嗎？」其次，擔心如果有人發現此事，黃君儀找不到工作。好像治療師會寫下所有秘密，放在櫃子中。在未來的幾十年，一直監視著黃君儀的每個傷口。在未來某一天，當她面試工作或升職時，有人會踢開僱主的門，交出記錄，證明她生命中曾情緒太脆弱，埋葬她的職業生涯。

黃君儀說，父母、祖父母都是從中國逃離共產主義，很早就知道，如果不能信任鄰居、朋友，也不信任家人，就不要把秘密告訴陌生人，「他們認為，治療師是政府派來的間諜。如果分享秘密，他們會勒索你，讓你被迫離開美國。」

黃君儀第一次看心理治療師，是讀大一時。很多人覺得她特別有趣，就是不開心，「壓力在晚上折磨著我，我無法停止哭泣。有怒火不知從何發洩。」當黃君儀進入房間時，看到一盒面巾紙，一個面向外側椅子的時鐘，治療師是個上了年紀的白人男子。她嚎啕大哭，重提多年生活往事，講述在學校遭遇種族歧視的經歷。

大學中的重要轉折點，是她上了歌劇導演塞拉斯（Peter Sellars）教授的課程「看不見的世界」。大家創作稀奇古怪的作品，學生不會被指派進行傳統表演，而是表現身上的痛苦，「把這些困在身體裡的東西，變成其他人可以觀看和享受的事物。」

多年來，黃君儀一直在巡演節目「黃君儀飛越瘋人院」（Wong Flew Over the Cuckoo’s Nest）。節目探討鮮為人知的話題，亞裔女性抑鬱和自殺的高發率。2006年，節目首播時，有一份統計稱，18至24歲的年輕亞裔女性是抑鬱症和自殺率第二高的人群。

她說：「當我看到這個數據，既驚訝又熟悉，也許這個國家還有其他人在偷偷地告訴別人，他們在偷偷忍著羞恥，告訴別人，自己過得很好，其實並不好。現在，母親曾認為，抑鬱話題永遠不會幫助找到工作，卻成了我謀生的工作。讓所有人停下工作，成為表演藝術家治療焦慮不現實。但是，我們有時可以通過醫療機構之外的其他方式，獲得精神健康。」

知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的...
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的故事，讓觀眾感觸良多。（記者劉先進╱攝影）
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的...
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的故事，讓觀眾感觸良多。（記者劉先進╱攝影）
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的...
知名華裔脫口秀喜劇演員黃君儀參加亞太裔精神健康峰會，開場白講述自己接受心理治療的故事，讓觀眾感觸良多。（記者劉先進╱攝影）

華裔 亞裔 間諜

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