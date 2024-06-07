谷歌殺妻案凶宅細節揭露 雙方皆同意出售 還曾被偷竊過

5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

谷歌工程師陳立人殺妻案的刑事訴訟 7日再次開庭，涉及案發凶宅的死者遺囑認證案也仍在進行中。而該處房產卻在5月19日以212萬元價格掛牌上市，並在9天內就「進入交易流程（pending）」，據說還是加價了20萬元，而背後的賣家究竟是誰和賣房款的歸屬問題難免引人猜測。本報記者為此向代表賣家的房產經紀人Sylvia Tian了解情況。

Sylvia表示，房產是夫妻共同財產，賣房也是雙方，也就是陳立人（音譯：Liren Chen）本人和死者于軒一（音譯：Xuanyi Yu）父母共同的決定。售房款也會協商分配，不存在網傳的一方爭奪，一方可能拿不到錢的說法。

Sylvia指出，由於屋主已經失去了還貸能力，與其斷供後被銀行拿去拍賣，不如直接出售以更好的價格成交。另外房屋空置久了也存在許多隱患，甚至可能影響整個社區的房屋價值。

Sylvia的解釋也得到了一位自稱知情人士的印證。他告訴記者，這處凶宅空置後曾遭入室盜竊，值錢的物品基本全部被盜。另外，于軒一死後，陳立人入獄，很多事務無人處理，而他們的父母也長期不在美國，於是都是友人自發幫忙整理屋子，並且不惜花時間、精力、甚至花錢維護。

另外，這名知情人士還透露，購房時陳立人實際上出了更多首付款，但如今賣房，他也無意爭奪售房款，相反表現出希望用這筆錢補償死者家屬。

根據記者獲得的于軒一遺囑認證案的法庭文件，該民事案件由Xin Zhang在4月15日提出，她的父母Chengfei Yu和Zhengai Jin在2月時簽字委託Xin Zhang擔任于軒一遺囑的管理人，同時提名她為個人代表。

而陳立人也在上個月初簽署了聲明文件，拒絕擔任于軒一遺囑的個人代表，同樣提名Xin Zhang，並確認任命Xin Zhang為于軒一遺囑的管理員。

根據陳立人與于軒一購房時的貸款 合同，他們在2023年4月以204萬9000元的價格購入位於714 Valley Way, Santa Clara的獨立屋，向第一共和銀行（First Republic Bank）貸款153萬6600元，即首付款為51萬2400。他們當時選擇的是初始利率 為4.65%的可調利率，相當於每個月要償還7923元。

于軒一遺囑認證案的法庭文件中提到，于軒一死前最後一次薪水金額是10,969.07元，這應該是她在Google兩周的收入。不過Chase銀行出具的她的帳戶認領金額只有1,249.97。