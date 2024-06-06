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為帶動經濟，列治文區將辦夜市

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山多個區域舉辦夜市帶動經濟復甦，圖為華埠成功舉辦夜市活動。（記者李怡/攝影）
舊金山多個區域舉辦夜市帶動經濟復甦，圖為華埠成功舉辦夜市活動。（記者李怡/攝影）

舊金山第一區市議員陳詩敏（Connie Chan ）6日宣布，華人居多的列治文(Richmond)區「列治文之心」夜市，將於8日（星期六）下午4時到晚上8時，在Clement街跨22和25街之間舉辦。

陳詩敏表示，本次辦夜市的決定是來自於社區小商業主們的呼聲。他們希望通過夜市活動，給當地的經濟帶來更多的活力。本周六的夜市是預計在今天夏天舉辦的四場活動中的第一場。另外的三場分別是7 月 20 日、8 月 17 日和 9 月 21 日舉行。

「很高興透過列治文之心夜市活動，向到訪者展示社區」陳詩敏說，「這個夜市將把我們的社區、小企業、製造商和社區裡的家庭聚集在一起。」

參與夜市的商家有來自第一區和全市各地的食品攤位，兒童藝術和手工藝品、嘉年華式遊戲、社區組織攤位和社區表演團體攤位等。

本次夜市由陳詩敏辦公室、社區青年中心（CYC）、Greater Geary商人協會、亞洲家庭支援中心和列治文基督教青年會共同主辦。

「CYC 在組織文化多元化慶祝活動方面有著悠久的歷史，以突出社區，並確保我們的年輕人了解社區服務的價值，」CYC 執行董事 溫靜婷（Sarah Wan ）說，「我很自豪能與市議員陳詩敏和當地社區組織合作，將受歡迎的夜市帶到列治文區，並希望它能成為一種傳統活動，持續在社區裡舉辦。」

更多信息可登錄網站了解，https://heartoftherichmonddistrictnightmarket.com

舊金山 華人

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