中國留學生被遣返 資深律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

至少有20名持有效簽證的中國學生在進入美國海關時遭拒絕入境、遣返回國。圖為柏克萊加大門口。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

最近數月多家媒體報導，一些持有美國綠卡或者公民身分的學術研究人員，從境外返美時遭到不尋常的質詢，至少有20名持有效簽證的中國學生在進入美國海關時遭拒絕入境、遣返回國。德州 美國公民自由聯盟資深律師多納蒂（David Donatti）6日在與FBI 對話時表示，類似執法缺乏透明度，「這些學生表達的沮喪之一是，他們從來沒有被告知為什麼不能入境，也不清楚補救程序是什麼。」

德州多元文化宣導同盟 (Texas Multicultural Advocacy Coalition)、萊斯大學貝克公共政策研究所 (Baker Institute for Public Policy)、萊斯大學創新辦公室 、亞太裔正義工作組 (APA Justice Task Force) ，6日與聯邦調查局（FBI）管理人員舉行線上和線下會議，以交流意見，尋求共識。

多納蒂說，數十名持有美國簽證的學生被遣返，單程回國機票需要1800元。 這些學生表達的沮喪之一是，他們從來沒有被告知為什麼不能入境。根據律師事後的訪問事件記錄，目前還不清楚阻止他們入境的原因是什麼。也不清楚補救程式是什麼。其中的問題在於透明度和問責制，透明度必須是機構內部的，但也必須是機構間的，州政府與海關和邊境保護局之間的脫節在哪裡？聯調局在這裡扮演什麼角色？如果人們受到委屈又該怎麼辦？

「如果你是一名中國學生，過去到美國是一個黃金標準，美國讓人高山仰止、崇拜不已。而現在卻讓人感到恐懼。因為學生們真的不知道，如果開始學習，是否能夠再次進入美國。因此，有人向我提出的問題是，在邊境有什麼權利？不幸的答案是，權利很少。」

亞裔 美國學者論壇執行總監草川（Gisela Perez Kusakawa）說，司法部推出的「中國行動計畫（China Initiative）」摧毀了眾多從事日常學術研究的亞裔美國學者的生活，並對社區造成了明顯的寒蟬效應。要讚揚司法部終止行動計畫。這是向前邁出的關鍵一步，也是亞裔科學家、研究人員和學者非刑罪化的重要組成部分。

聯調局（FBI）反間諜助理副局長墨菲（Jill Murphy）說，該機構過去的一些行動，純粹是為了阻止中國政府鼓勵的技術轉讓，而不是為了抑制科學工作和合作，科學工作和合作能讓世界變得更美好。「但我們確實希望有一個公平的競爭環境，不希望中共這只『隱形之手』在美國政府的投資中占得先機。聯調局的目標是保護我們生活和服務的社區。我們可以不斷學習，不斷進步。需要花時間傾聽大家擔憂。我們並不總是正確的，可以做得更好。我們需要暢通的溝通管道。我認為這一點非常重要。因此，當出現分歧時，我們可以進行坦誠的對話。」