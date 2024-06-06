Trader Joe's保冷袋上架被搶空 3.99元被炒到50元

Trader Joe's保溫包一上貨架就被搶空，原價3.99元被炒到50元。（林育珍提供）

近日，Trader Joe's 超市推出售價僅3.99元的迷你保冷袋，一上貨架並被哄搶，ebay和Facebook Marketplace等第三方轉售網站在24小時內已經出現該商品，但標價在20元至100元不等。

類似的情況還發生在3月，當時Trader Joe's推出新款手提袋，也是受到哄搶，並且在轉售平台炒至幾十倍的價格。

華人 林育貞表示，自己受到朋友的委託，去購買小保溫袋，但去了兩家貨架上都是空空。「超市上午9時開門，我是在開門的兩分鐘後到達，但已經看到不少人提著保溫袋在結帳，貨架上已經是空空。」

她表示，第二家超市的店員告訴她，超市在早8時開門，也在2分鐘內迅速賣空。

網友們紛紛曬出排長隊、限購以及蜂擁搶購的圖片。

目前還不清楚有多少人從網上購買到專賣的保溫包，但社交媒體的炒作，和人們對這件商品稀缺性的炒作，導致轉售價格節節攀升，最高的標價達到100元。

Trader Joe's發言人羅德（Nakia Rohde）表示，一些商店在上架當天便售罄了所有存貨，但全美大部分的超市截止5日仍有存貨。「如果你今天沒買到，不用擔心，超市計畫在夏季末提供更多的選擇。」羅德說。

Trader Joe's並不希望看到自家商品被高價專賣。2021年3月，其經理就已經意識到這個問題，它們表示所有專賣行為是「未經超市批准或授權的情況下進行的，並且超出了我們注重品質的供應鏈 品控範圍。」

「我們既不縱容，也不支持轉售我們的商品，我們將極力阻止這種做法。」公司表示。

超市發表聲明稱，每當超市開門營業時，我們關注的事情只有顧客。「對於他們來說，在Trader Joe's購物是一件私事，他們在這裡尋找食物和飲料，供自己食用，並與家人分享。因此，我們只在實體店銷售我們的產品。」