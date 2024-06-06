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灣區動保組織拒迎大熊貓「舊金山沒準備好接受這份榮譽」

記者王子涵╱舊金山即時報導
去年旅美大熊貓丫丫和樂樂被發現皮毛骯髒、身體消瘦，其中雄性大熊貓樂樂疑似因心臟病死亡，隨後雌性熊貓丫丫被召回。（In Defense Of Animals提供）
去年旅美大熊貓丫丫和樂樂被發現皮毛骯髒、身體消瘦，其中雄性大熊貓樂樂疑似因心臟病死亡，隨後雌性熊貓丫丫被召回。（In Defense Of Animals提供）

舊金山市府審計與監督委員會6日上午再次討論市長布里德（London Breed）提出的，為迎接中國大熊貓而動員市府多個部門進行籌款的提案。與此同時，灣區本地一個動物保護組織卻在極力阻止大熊貓的到來。原因並非是他們不喜歡這對可愛的動物，而是擔心在情況糟糕的舊金山動物園，類似熊貓丫丫、樂樂在孟菲斯動物園照顧不周、生病死去的情況再次發生。

捍衛動物（In Defense Of Animals）組織國際關係和交流主任道斯（Fleur Dawes）在談起去年剛剛過世的熊貓樂樂，眼中泛起了淚水。

「大熊貓是來自中國的珍貴禮物，但十分遺憾的是，舊金山動物園沒有準備好接受這份榮譽。」道斯說。

在大熊貓來金山的消息傳出後，就有動物園的工作人員爆料，動物園長期財務緊張，設施維護不善、工作環境不良，無力接受這對珍惜且金貴的熊貓。據媒體報道，動物園需要向中國政府每年支付100萬元的租借費、修建數千萬元的生活設施，憑藉目前的撥款和門票收入，是不可能完成的任務。

道斯表示，在短期內大熊貓確實會極大提升門票收入，但當客流量回落趨於穩定，動物園不得不面對每年高額的租借費，一旦資金緊張，最終熊貓的福祉便會被犧牲。

道斯強調，舊金山動物園的表現證明，即使在資金充足的情況下，他們也無法安全妥善管理動物。她列舉了，動物園的鸚鵡羽毛脫落、灰熊追咬飼養員、企鵝死亡等案例。「這對於公眾、飼養員都不是一個安全的地方。」

去年旅美大熊貓丫丫和樂樂被發現皮毛骯髒、身體消瘦，其中雄性大熊貓樂樂疑似因心臟病死亡，引起不少動物保護者的譴責院方虐待動物，隨後中國政府宣佈召回丫丫。

道斯說：「這本是可以避免的悲劇，來自中國的禮物並沒有被珍視，我不想在舊金山動物園看到同樣的悲劇發生。」

審計與監督委員、市議員潘正義（Dean Preston）表示，委員會已經收到對舊金山動物園的擔憂和投訴，委員會將在本月11日向市議會提交完整的提案和建議。

舊金山市府審計與監督委員會討論迎接大熊貓籌款提案。（記者王子涵╱攝影）
舊金山市府審計與監督委員會討論迎接大熊貓籌款提案。（記者王子涵╱攝影）

動物園 舊金山 心臟病

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