太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

根據「新聞週刊」報導，加州 發生首起有紀錄的「黑熊攻擊人類致死事件」，目前確認死者是一位女性，且她是在自己家中遭到攻擊，最後根據驗屍結果，這位女性受到黑熊攻擊撕咬頸部而死亡，且黑熊還在其死後啃食她的遺體。這頭攻擊人類的黑熊已被安樂死。

報導指出，原本並不知道這位死者是被黑熊攻擊而死。死者是71歲的米勒（Patrice Miller），她最初被判定為2023年11月死於某種自然原因，黑熊只是在她死後啃食遺體，不過後來警方隨後發布驗屍報告，顯示實情並非如此。

警長費雪（Mike Fisher）6月5日正式對媒體表示，死者是因為黑熊擊打並撕咬頸部而死亡的。加州漁業和野生動物部也確認，此次是加州首起黑熊攻擊人類致死事件。

加州漁業和野生動物部部門資訊官岡薩雷（Steve Gonzalez）表示：「這非常嚴重，加州沒發生過這種事。通常熊會遠離人類，他們不習慣人類的行為。」

據了解，涉事黑熊是雄性，已在死者遇害後不久，被實施安樂死。

這起事件也促使當地官員和野生動物專家重新思考加州對黑熊的管控方式，尤其是熊和人類衝突處理以及地方政府面臨的官僚體制方面的議題。

費雪對媒體表示，要拿到對涉事黑熊實行安樂死的許可並不容易，加州漁業和野生動物部最初拒絕請求，聲稱這種許可必須要由業主來申請，但米勒本人已經死亡了。即使拿到許可、涉事黑熊也被捕獲後，據説官員們一開始還錯誤地認為此熊為雌性，甚至打算釋放牠，讓牠回到自由。

費雪說：「最後，生物學家趕到，麻醉了這隻熊。等熊睡著後，打開籠子，才發現牠是一隻公熊。」並且透過DNA檢測 ，也才確認這隻熊才是導致米勒死亡的最主要原因。

費雪說：「這區住宅本身有很多吸引熊的地方，有很多垃圾，加上米勒養了一些浪貓，會在前廊上餵貓。」

米勒的女兒也證實，經常有熊試圖闖進這處住宅。

加州有大約三至四萬隻黑熊，主要分布在州內森林覆蓋的山地。雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險，通常都是因為接觸到人類的食物。

在太浩湖和西拉—內華達地區，熊類闖入民宅和汽車尋找食物的事件一直在增加。儘管如此，對人類的致命攻擊極少。本次事件是加州歷史上有紀錄的第一次。