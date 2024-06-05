謊稱可介紹到特斯拉上班 灣區男子逼女賣淫

據「信使報」（Mercury News）報導，屋崙 （Oakland）一名居民被指控為一名20多歲的女子拉皮條，兩人在社交媒體上相識，在拉斯維加斯（Las Vegas）約會，並同意在灣區 見面繼續這段戀情。

據稱，32 歲的嫌疑人奧利弗（Michael Oliver）甚至承諾幫她在特斯拉 （Tesla）找到一份工作。然而，警方稱，當這名在法庭記錄中僅被稱為無名氏的女子抵達屋崙機場時，奧利弗卻告訴她，她欠他 1000 美元，必須通過賣淫來償還。

警方稱，奧利弗帶著這名女子在屋崙和列治文（Richmond）著名的賣淫區附近轉了兩天，並指示她在街上行走。根據提交給法庭的一份可能原因聲明，當她在第二晚賺到 360 美元時，奧利弗惱羞成怒，動手打了她，警方隨即介入調查。

現在，奧利弗被指控拉皮條和淫媒（pimping and pandering）。但到目前為止，奧利弗還沒有受到更嚴重的人口販運指控，因為這種指控只適用於檢察官認為可以證明某人是被迫或被脅迫從事性工作的情況。

警方稱，奧利弗和這名女子是在社交媒體上認識的，兩人約好在拉斯維加斯短暫 「歡愛」（fling），然後奧利弗說服她來到屋崙，他就住在屋崙。

奧利弗將於 6 月 12 日出庭接受預審。他於 4 月 25 日在此案中被起訴，但他的法律問題更為深重。

奧利弗還面臨兩起獨立的槍枝案件。其中一起源於他與另外兩人因涉嫌在柏克萊（Berkeley）的公共場合持有槍枝而被捕。隨後，屋崙警方和美國法警於去年 4 月 23 日將其拘留，據稱他們在搜身時在奧利弗的腰帶上發現了一把上膛的槍。這導致了第二起持槍重罪案件的發生。

記錄顯示，奧利弗已被保釋出獄，保釋金為 15 萬美元，案件仍在審理中。