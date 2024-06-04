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加州1天7震 聖荷西震感明顯

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
地震預警應用MyShake上顯示的加州近3日內的地震發生狀況。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
地震預警應用MyShake上顯示的加州近3日內的地震發生狀況。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

6月2日（周日）從凌晨到早上，加州由北至南在不到九小時的時間內先後發生七次地震。根據美國地質調查局測定，其中有四次震級都在三級以上。其中有三場都發生在北加舊金山灣區周邊， 一場發生在南加巴沙迪那地區。

最早的一場地震周日凌晨1時30分發生在灣區柏克萊市西北2哩處，震級2.5。第2場凌晨3時35分左右發生在東聖荷西東北5哩處，震級3.4。4點20分，在聖荷西北部約283哩的艾爾曼諾發生了3.3級地震。第4次地震6時05分發生在灣區安蒂奧克西南5哩處，2.5級。

6時38分。位於加州腹地的東賽拉距離Toms Place大約9哩處發生3級地震。8時42分，在加州中部的聖荷昆谷，Los Banos西南大約12哩的地方發生2.5級地震。這一系列地震的最後一場當日早間9時56分發生在巴沙迪那西南約2哩處。

發生在北加城市聖荷西附近和南加城市巴沙迪納附近的兩場地震，震級都超過三級，居民普遍表示有明顯震感。但目前為止並未有關於這一系列地震的傷亡報導。

周日凌晨有不少華人都說被地震驚醒。西聖荷西的一位居民說，半夜被房屋木製結構震動的噪音吵醒，結果早上起來才發現加州多地都震了。另有居民說自己睡得正香，結果一下字被搖醒，晃得頭暈。也有人說轟鳴聲像有一群巨人跑過。

不過密集地震也引發了對加州預計之中百年大震是否臨近的再度討論。有人說自己當晚被震醒後就在想，大震會不會要來，猶豫要不要跑出去。還有人盤算灣區有三條橫穿地震帶，感覺怎麼都跑不掉。

南灣居民麥先生表示，大約10多年前，關於加州大地震可能隨時來臨的警告就很經常了。但是一晃10多年過去了，到現在也還沒有發生，但生活每天都要繼續。常常是地震密集的一段時間，大家會緊張起來，購買或是更新抗震物資。相對平靜一段時間後，大家又將這事拋諸腦後。不過他認為，在家中準備一些應急物資還是很有必要的。

地震 加州 灣區

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