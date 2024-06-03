我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人區Airbnb出租屋內藏毒235磅 2疑犯被捕

烏克蘭和平峰會在即 賀錦麗代表美國與會拜登缺席

金山新法打擊米慎區盜竊物銷贓 保護合法攤主的生計

記者王子涵╱舊金山即時報導
州參議員威善高與市長布里德宣佈的新法，不僅確保公共安全和街道清潔，更保護了當地合法攤主的生計。（記者王子涵╱攝影）
州參議員威善高與市長布里德宣佈的新法，不僅確保公共安全和街道清潔，更保護了當地合法攤主的生計。（記者王子涵╱攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山市長布里德（London Breed）3日在市政廳門前宣布新法，為當地警方在處理非法街頭擺攤、盜竊物銷贓等犯罪上清除了障礙。官員強調，法案不僅確保公共安全和街道清潔，更保護當地合法攤主的生計。

街頭擺攤行為2018年在加州實現無罪化，然而自疫情以後，大量盜竊商品流入舊金山米慎區的街頭被銷贓，當地社區與小商業苦不堪言，犯罪和垃圾充斥商業街沿線，更有工務局職員在執法過程中被非法攤販攻擊。為此，該區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）曾推出90天的擺攤禁令，並在到期後繼續延長，以此整治亂象。但禁令卻傷害了合法經營的街頭商販。同時，由於法律規定警方也無權對非法擺攤、銷贓行為強行執法。

威善高提出的SB925法案，會列出一些常見的被盜物品，攤販需提供購買證明、並申請由市府頒發的許可證才可以在街頭銷售。前兩次違法將被警方記錄在案，累計三次違法，將面臨輕罪指控，最高刑期達六個月。

常見被盜物品將根據警局和工務局聯合執法的統計情況列出。米慎攤主聯盟（Mission Vendors Association）也在當天到場支持，該組織曾大力反對市府的禁令，而法案將售賣熱狗的食品攤販排除在外，讓賴以為生的攤主十分高興。

「盜竊物銷贓不是街頭擺攤文化的一部分。」一位攤主表示。

米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（取自X平台）
新法為當地警方在處理盜竊物銷贓清除了障礙，圖為警長史考特（右）、第六區市議員麥德...
新法為當地警方在處理盜竊物銷贓清除了障礙，圖為警長史考特（右）、第六區市議員麥德誠。（記者王子涵╱攝影）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（本報檔案照）
米慎街長期以來成為全市非法擺攤、銷售贓物的集中點。（本報檔案照）

加州 舊金山 疫情

上一則

標準化考試入學 亞裔多數肯定

延伸閱讀

韓國瑜盼藍委暫緩推衝突性法案 民生法案優先

韓國瑜盼藍委暫緩推衝突性法案 民生法案優先
州長簽署 夏威夷住房法案啟動 逾40年重大改革

州長簽署 夏威夷住房法案啟動 逾40年重大改革
涉賄賂官員 金山餐廳東主被禁參與市府競標

涉賄賂官員 金山餐廳東主被禁參與市府競標
調查顯示4成蒙市商家憂治安 如不改善考慮遷離

調查顯示4成蒙市商家憂治安 如不改善考慮遷離
選民教育籌款晚宴 籲華人關心公共政治

選民教育籌款晚宴 籲華人關心公共政治

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

2024-06-01 02:12
384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出

2024-05-29 19:52

超人氣

更多 >
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多
法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元