金山新法打擊米慎區盜竊物銷贓 保護合法攤主的生計

州參議員威善高與市長布里德宣佈的新法，不僅確保公共安全和街道清潔，更保護了當地合法攤主的生計。（記者王子涵╱攝影）

加州 參議員威善高（Scott Wiener）與舊金山 市長布里德（London Breed）3日在市政廳門前宣布新法，為當地警方在處理非法街頭擺攤、盜竊物銷贓等犯罪上清除了障礙。官員強調，法案不僅確保公共安全和街道清潔，更保護當地合法攤主的生計。

街頭擺攤行為2018年在加州實現無罪化，然而自疫情 以後，大量盜竊商品流入舊金山米慎區的街頭被銷贓，當地社區與小商業苦不堪言，犯罪和垃圾充斥商業街沿線，更有工務局職員在執法過程中被非法攤販攻擊。為此，該區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）曾推出90天的擺攤禁令，並在到期後繼續延長，以此整治亂象。但禁令卻傷害了合法經營的街頭商販。同時，由於法律規定警方也無權對非法擺攤、銷贓行為強行執法。

威善高提出的SB925法案，會列出一些常見的被盜物品，攤販需提供購買證明、並申請由市府頒發的許可證才可以在街頭銷售。前兩次違法將被警方記錄在案，累計三次違法，將面臨輕罪指控，最高刑期達六個月。

常見被盜物品將根據警局和工務局聯合執法的統計情況列出。米慎攤主聯盟（Mission Vendors Association）也在當天到場支持，該組織曾大力反對市府的禁令，而法案將售賣熱狗的食品攤販排除在外，讓賴以為生的攤主十分高興。