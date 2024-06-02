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聖馬刁縣「農會嘉年華」 「小豬賽跑」激烈精彩

記者徐蓓蓓╱聖馬刁即時報導
本次聖馬刁縣「農會嘉年華」的「小豬賽跑」也是全場最受歡迎的活動之一。（記者徐蓓蓓／攝影）
本次聖馬刁縣「農會嘉年華」的「小豬賽跑」也是全場最受歡迎的活動之一。（記者徐蓓蓓／攝影）

美國各地都有每年舉辦「農會嘉年華」的傳統，已經有百餘年的歷史了。這種活動上一般都會有各種牲口和農產品的競賽，還有摩天輪、轉轉馬等遊樂設施，以及無數好吃好玩的小攤位等。南灣聖馬刁縣本年度的「農會嘉年華」已經開幕，尤其是著名的「小豬賽跑」更是人氣爆棚。

「小豬賽跑」是各地「農會嘉年華」中的必備項目。著名作家怀特（E.B.White)的童书经典「夏綠蒂的網」中就講述了一隻本來要被宰殺的小豬如何在朋友的幫助下，通過自己努力在「小豬賽跑」中脫穎而出，從而擺脫悲慘命運的故事。作為美國兒童的必讀數目，小豬威爾伯樂觀奮鬥的精神鼓勵了一代又一代的讀者。

本次聖馬刁縣「農會嘉年華」的「小豬賽跑」也是全場最受歡迎的活動之一。很多家長看好時間，早早入場占座，帶領小朋友一睹小豬們全力競賽的風采。現場的主持人也全情投入，以專業賽事主持人的態度，介紹每一位參賽小豬的來歷和特點。

比賽共分兩輪，第二輪更設置了路障增加競賽的難度。現場還有兩位觀眾收到邀請擔任裁判。

除此之外，在專設區域，可以看到雞、豬、羊、牛、兔等各類可愛的農場動物。各種在地手工藝人在現場擺攤，還有眾多遊樂設施和現場雜技表演。主舞台也一直有搖滾樂隊表演，小吃攤更是數不勝數，充滿了歡樂的氣氛和鄉土氣息。

據悉，本次「農會嘉年華」從6月1日一直持續到6月9日。

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