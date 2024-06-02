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Francis Tsai帶病參賽 獲得克萊因弦樂大賽第3名

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
Francis Tsai帶病參賽 獲得克萊因弦樂大賽第三名。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Francis Tsai帶病參賽 獲得克萊因弦樂大賽第三名。（記者徐蓓蓓╱攝影）

第39屆克萊因國際弦樂大賽2日下午在舊金山音樂學院落下帷幕。華裔選手Francis Tsai帶病參賽，表現精彩，獲得第3名，也是本屆比賽成績最好的亞裔選手。

Francis Tsai在決賽中表演的曲目是貝多芬C小调钢琴和小提琴奏鳴曲片段，以及普罗科菲耶夫G小調第2小提琴協奏曲的片段。他在半決賽中勝出時，還演奏了巴赫的 A小调第2小提琴奏鳴曲，和指定曲目，John Wineglass創作的小提琴獨奏曲「惡魔島。」

Francis Tsai今年18歲，5歲開始拉小提琴，11歲就與交響樂團合作表演小提琴獨奏。此後曾與Hilton Head及Beaufort交响乐团合作，接下来还會与阿拉巴马交响乐团有合作。今年秋天，他會就读茱莉亚音乐學院，师从Catherine Cho。

他說，音乐的力量曾經幫助他渡過最艱難的時光，因而每次演出都希望带给观眾治愈的力量和希望。

但是Francis Tsai其实是在很不利的情況下參加今天的決赛的。他在比賽前就腸胃严重不适，走出賽場后甚至虛弱到用手支撐自己的身體。但是整个比赛中，最後一个出場的他完全看不出有丝毫的异样。整个表演毫無瑕疵，感情充沛，丝丝入扣，令人讚歎。

獲得本次比赛第一名的是目前已經在茱莉亚音乐學院就读的20岁的中提琴手Pearl de la Motte。獲得第二名的是目前就读于芝加哥音乐學院的大提琴手Amelia Zitoun。

亞裔 舊金山 華裔

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