「史瑞克」驢子原型年老生病 巴洛阿圖市長撥款萬元助支付醫藥費

動畫片「史瑞克」裡的驢子本尊派瑞年事已高，牠所在的巴洛阿圖市市長表示將捐出1萬元為牠支付醫藥費。（取自Instagram）

夢工廠（DreamWorks Pictures）奧斯卡 得獎動畫片「史瑞克」（Shrek）裡喋喋不休的驢子並非憑空創造，牠是依照一頭住在北加矽谷 巴洛阿圖的驢子畫成的。然而，這頭驢子如今年事已高，身體出現一些疾病，導致照顧牠的費用不斷增加。因此，巴洛阿圖市長決定撥款一萬元幫助牠支付醫藥費。

這頭名為派瑞（Perry）的耶路撒冷驢子，住在巴洛阿圖巴倫公園區（Barron Park）的波爾公園（Bol Park）內，今年已高齡29歲，患有多種與老化有關的疾病。這些疾病導致牠的護理費用激增，而這些費用完全由社區志工負責籌措。

波爾公園目前有三頭驢子，每年為牠們支出的護理費用約2萬5000元，但現在因為要為派瑞支付非基本護理的醫療費用，使帳單金額多出了1萬5000元。

巴洛阿圖市長史東（Greer Stone）說：「我在甘恩高中（Gunn High School）教書時，曾在這個公園上過一些課，學生們非常喜歡這些驢子。因此，這是一個很好的增進社區福祉的機會，還可以與這些很棒的動物互動。」

不過，這項撥款計畫遭到市議員田中（Greg Tanaka）反對，他稱市長的這項舉措「不負責任」。

田中在會議上說：「我很感謝這些驢子為巴洛阿圖造就的社區，但是，我不得不反對捐出一萬元給牠們，因為本市預算 不只是今年，明年、未來四年都有赤字。因此，在我看來，現在捐款是不負責任的舉動。」

SFGate指出，巴洛阿圖上一次捐款給驢子，是在2016年，金額為1萬5000元。

史東沒有直接針對田中的發言做出解釋，但說明了這筆捐款可能的出處。他表示，市府的緊急資金還剩約7萬7000元，將於7月1日到期。