天體主義者 徵求健美女執行長掌理裸體書店

戴維斯(左)在2008年意圖出馬競選舊金山市長，想把紐森市長趕下台 (FOX電視訪問截圖)

舊金山 出名的天體主義者喬治戴維斯(George Davis)，在網路上刊登女執行長CEO徵聘啟事，掌理他將在Emporium購物中心開設的裸體書店。在這間書店工作的員工，都必須一絲不掛的跟顧客袒裎相見。

SFGATE報導，20日(周一)在Craigslist上有一則徵求CEO的廣告，物色一名健美的女性擔任執行長，店面是在舊金山聯合廣場(Union Square)，也就是豪華百貨公司Nordstrom過去的地點，所賣的書籍全都是禁書(sells exclusively banned books)，店面從8月1日開放到12月13日。

SFGATE向戴維斯詢問，為什麼執行長一定要是健美的女性？戴維斯回答：我認為那是唯一可以成功的方式。戴維斯表示，他向租賃部門呈遞計畫書以後，已經得到Emporium購物中心的同意。媒體向購物中心租賃部門探詢後，發現管理單位並無意把任何店面租給他。

78歲的戴維斯自稱是身體自由權益人士(body freedom activist)，他以天體主義為號召在2010年競選舊金山市議員，但沒有當選。2014他再度出馬，可能是為了助長聲勢，他在紐約市的時報廣場(Times Square)當街脫光衣服造勢，爭取天體人士權益(nudists rights)，指責他的對手威善高(Scott Wiener)在2013年促成的公共場所裸體禁令。威善高在那次選舉中輕易擊敗戴維斯。

戴維斯把一份電子郵件給SFGATE的記者看，表示購物中心租賃部門給他的租金 報價(rent quote)，6000平方呎的店面，租金每月2500元。舊金山商業房地產的賣價、租價雖然都跌到疫情前的一半，但這種價位的租金也未免太便宜了吧？

SFGATE問戴維斯，店裡的工作人員身上一絲不掛，難道不會觸犯法令？戴維斯指出，威善高搞出的禁令，只是不准在公共場所裸體，但私人場所和官方核准的一些遊行，是可以裸體的，而因為Emporium購物中心是私人的場地，裸體顯然是合法的。

戴維斯表示，他是退休 的人，只是在促成這家店的生成，8月1日以後他又回到退休生活，店是那位要經營的人的，一切事務也都是那人操辦。有些人認為戴維斯是閒著沒事幹，又出來興風作浪，搞一陣譁眾取寵的無聊事。