避免冒充家人詐騙 可設置一句家庭暗號

聯邦貿易委員會等政府機構都有專門頁面，提醒民眾如何舉報詐騙。（記者劉先進╱翻攝）

針對詐騙案頻繁，州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室發布一些安全技巧，例如制定家庭暗語，接聽財務求助電話或分享個人資訊前，制定簡單方法核實家庭成員是否真遇到了麻煩；另外也與家人討論指定安全詞語，或提出只有家人才知道答案的問題，提出問題時也要小心騙子可能會從社群媒體 或其他網路來源獲取資訊。

其他的安全技巧還包括，建議民眾考慮從自己和孩子的社交媒體個人資料中刪除個人電話號碼及音頻和視頻剪輯，人工智慧詐騙者可利用這些片段複製親人聲音和視頻。並加強社交媒體上的隱私設置，陌生人就不會知道民眾的生活和當前行蹤，包括家人是否出城。陌生號碼打來的電話轉到語音信箱，通常都是非法的機器人電話，千萬不要答話。

邦塔辦公室提醒，不要相信來電顯示，電話號碼可能會被偽造，看起來像是朋友、家人、校區或政府機構打來的熟悉號碼，不要認為來電顯示是準確的，如果來電者有任何異樣或要求提供財務或個人資訊，請提高警惕。如果民眾懷疑是詐騙電話，請立即掛斷。許多手機提供商都提供增強型呼叫阻斷技術，可以幫助防止收到機器人電話。

詐騙會試圖透過短信、電子郵件或社交媒體發送鏈接。短訊尤其危險，民眾可能匆忙點擊鏈接並開始輸入密碼，卻沒有意識到該鏈接是假的，而且密碼已被記錄。建議大家直接訪問熟悉的公司網站，而不是點擊別人發給您的鏈接。

有些詐欺鏈接看起來與實際網站地址非常相似。千萬不要點擊短信發來的鏈接，例如看似銀行發來的鏈接。相反地，請使用自己的互聯網流覽器訪問銀行網站。

為每個網上帳戶使用不同的、唯一的密碼，保護自己。確保使用的密碼至少包含八個字元，包括字母 、數字和符號，考慮使用密碼管理器來提供建議和存儲高強度密碼。此外建議民眾社會保障卡放在家中安全的地方，而不是隨身攜帶在錢包裡。只在絕對必要下才提供社會安全號，例如在稅務表格或就業 記錄，如果企業要求您提供社安號，請查看是否有其他號碼可以替代。

謹防冒充政府和其他常見詐騙。有些騙子很狡猾，他們可能會主動提供文件或證據，或使用真實政府官員或機構的名稱，讓人認為他們的電話是合法的。若政府機構給民眾打電話要求提供財務或個人資訊，請掛斷電話並訪問官方網站。政府官員不會以逮捕或法律行動來威脅民眾，以換取立即付款。政府不會承諾增加福利或解決問題，以換取民眾費用或將資金轉入受保護帳戶。政府也不會要求以禮品卡、預付借記卡、電匯、網路貨幣或郵寄現金的形式付款。