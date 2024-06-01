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勇士菜鳥 入選NBA新秀一陣

記者劉先進╱舊金山即時報導
21歲的金州勇士的菜鳥普辛斯奇(Brandin Podziemski)入選年度新秀第一陣容殊榮。（記者劉先進╱攝影）
21歲的金州勇士的菜鳥普辛斯奇(Brandin Podziemski)入選年度新秀第一陣容殊榮。（記者劉先進╱攝影）

21歲的金州勇士的菜鳥普辛斯奇(Brandin Podziemski)入選NBA年度新秀第一陣容殊榮，成為過去五個賽季中第五位獲此殊榮的勇士球員。他謙虛的說，要歸功於隊友和教練團隊，他們給了機會。

教頭柯爾稱讚說，普辛斯奇這一年的表現異常出色，「我不知道是否能預料到他已經做好場上的準備。他展示出了攻防兩端都能競爭的能力，並且讓所在的每個陣容變得更好，這讓人興奮。」

普辛斯奇說，並非很多新秀有機會上場，能當選新秀第一陣容。雖然要稱讚下自己的職業精神，但更要歸功於隊友和教練團隊，他們給了機會。自己歷經過發展聯盟的洗禮，知道在賽季中控制能控制的事情。「我在伊利諾伊打球，有的一個球隊位置，很多球員競爭，有人難以上場。我是首輪球員，從來沒有經歷過這樣的事情，沒有面對過沒球可打的逆境。但伊利諾伊州類似難以上場經驗，讓我學習，如何找到方式進入輪換。」

普辛斯奇在新秀賽季出場74次，其中28次首發，場均上場26.6分鐘，得到9.2分、5.8 個籃板和 3.7 次助攻。在所有新秀中，他的三分球命中率為38.5%，排名第三，助攻3.7次，排名第五，籃板5.8個，排名第六，出場時間26.6分鐘排名第八，得分（9.2）和搶斷（0.8）均排名第十。

普辛斯奇有17場比賽至少得到10 分、5 個籃板和 5 次助攻，在所有新秀中排名第二，僅次於聖安東尼奧的年度新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）23場。他的38次控球率在NBA中遙遙領先。賽季總籃板數圍毆427個，這是自 1995到1996 賽季史密斯（Joe Smith）搶下全隊最高的717 個籃板之後，勇士新秀搶下的最多籃板，正負值達到正 264，在所有新秀中排名第二。他入選NBA全明星周末的2024年Panini新星賽，成為過去五個賽季中第五位獲此殊榮的勇士球員。

勇士 NBA 伊州

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