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舊金山本地傳奇啤酒被優格巨頭收購 將起死回生

記者王子涵／舊金山即時報導
Anchor Brewing釀酒廠總部的建築曾標價4000萬元售賣。（記者王子涵／攝影）
Anchor Brewing釀酒廠總部的建築曾標價4000萬元售賣。（記者王子涵／攝影）

舊金山本地啤酒品牌Anchor Brewing Company有127年的經營歷史，但自2017年銷售銳減後再也沒能恢復，最終在2023年遺憾倒閉，不少舊金山人在倒閉前在酒廠的品酒室做最後的道別，稱Anchor代表了舊金山的味道。近日這家百年酒廠的命運有了轉機，優格大亨Chobani創辦人、億萬富翁烏魯卡亞（Hamdi Ulukaya）5月31日宣布收購該酒廠，代表著Anchor啤酒將回歸市場。

Anchor啤酒廠其實大有來頭。它成立於1896年，與舊金山共同經歷了舊金山大地震和火災，在禁酒令期間，它曾一度關閉。也因為Anchor啤酒廠深受舊金山當地人的喜愛，上世紀60年代曾推動了精釀啤酒的復興，從而備受稱讚。

直到2016年Anchor啤酒產品銷售量開始逐漸下滑，2017年Anchor啤酒廠以8500萬元被日本啤酒巨頭札幌（Sapporo）收購。但由於疫情持續影響，加上啤酒產業競爭激烈，啤酒廠2023年選擇歇業，雖然工廠員工曾組織起來嘗試反購工廠拯救品牌，但仍然以失敗告終。

Anchor啤酒發言人辛格（Sam Singer）表示，疫情對於銷售的破壞性很大。Anchor公司70%的啤酒都是在餐館和酒吧銷售的，而為了適應市場，品牌嘗試將更多的啤酒裝瓶裝罐，投入零售業銷售，但也無法彌補銷售額的「巨大損失」。

許多人對烏魯卡亞一無所知，但都吃過他旗下的優格Chobani。烏魯卡亞1995年懷揣3000美元到美國，十年後利用小商業管理局提供的貸款，在紐約州買下了一家停產的優格廠，創立了Chobani公司。2007年，第一批Chobani杯裝優格上架，並大發利市。

2015年烏魯卡亞宣布入股費城創立的高檔咖啡品牌La Colombe Coffee Roasters，並於2023年12月以9億元收購了該品牌。他曾公開表示，2023年他控股的Chobani公司，年銷售額超過20億美元。

烏魯卡亞5月31日在社群媒體上發表影片指出，他買下Anchor啤酒廠，期待著讓Anchor Brewing「起死回生」。但他沒有披露收購價格。舊金山市長布里德（London Breed）也公開對該筆收購案表示歡呼。

不過也有批評聲音指出，在新買家的管理下，Anchor公司是否能保住其在社區主打產品的特色。畢竟Anchor啤酒廠在舊金山市內擁有2.17英畝的土地，倘若新買家將這塊地用作其他開發，恐怕啤酒廠的特色就不再保存了。不過烏魯卡亞旗下公司指出，他們確定購買的是「啤酒廠」不是「不動產」，他們保證將配合都市計畫，將啤酒廠重新復興、活化，成為一個具有觀光價值意義的啤酒廠，同時也讓當地居民、社區能共榮，再創下一個舊金山啤酒廠觀光聖地的高峰。

不少舊金山人在倒閉前在酒廠品嘗室做最後的道別，稱Anchor代表了舊金山的味道。...
不少舊金山人在倒閉前在酒廠品嘗室做最後的道別，稱Anchor代表了舊金山的味道。（記者王子涵／攝影）

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