我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

川普E級重罪 會不會坐牢？ 律師檢察官怎麼說

台灣日教黃仁勳開球的台裔小投手 夢想進大聯盟

記者江碩涵／聖他克拉拉縣即時報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳(左)25日參加舊金山台灣日活動，與他努力互相練習的「小教練」是今年才12歲的矽谷灣區Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲(右)。（主辦單位提供）
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳(左)25日參加舊金山台灣日活動，與他努力互相練習的「小教練」是今年才12歲的矽谷灣區Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲(右)。（主辦單位提供）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳25日參加舊金山台灣日活動，首度開球丟得又遠又有力，被棒球迷評論為「好球」。黃仁勳開球前努力練投球的身影被許多人看到，黃仁勳當時努力互相練習的「小教練」，就是今年才12歲的矽谷灣區Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲（Henry Tsai）。

25日舊金山台灣日活動吸引4000多位台灣僑胞到場支持。其實在黃仁勳開球前，Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員，等Quito-Saratoga棒球隊開完球後，緊接著黃仁勳才開第二球。

Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球...
Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員。（主辦單位提供）

「T-League 台灣一級棒聯盟 」創辦人暨活動主辦人陳文澤表示，舊金山台灣日目標就是要共同慶祝台灣多元文化，並連結在地社群，向世界展現台灣人的精神，今年邀到黃仁勳這麼重量級的人物出場，同時也想找到下一代的小球員，增加更多傳承的意義在裡面。

他表示，希望藉由活動讓台灣人的精神一代、一代地傳承下去，於是邀請北加州少棒比賽第二名的Quito-Saratoga棒球隊全員參加台灣日活動，由代表矽谷在地的台灣小朋友先開球，再來由代表矽谷科技精神的領袖開第二球，展現舊金山灣區台灣人代代相傳的力量。

棒球隊家長表示，Quito-Saratoga棒球隊非常具有矽谷南灣的種族多元特色，除白人外，球隊內有台灣裔、日裔、香港裔、印度裔、越南裔，所有的小朋友都為了台灣日做了最好的準備，當天全員11人再加上三位教練都參加活動，不只小球員們非常開心，連教練都說他們自己很少有機會可以站上大聯盟，感到非常榮幸。

北加州少棒比賽第二名的Quito-Saratoga棒球隊全員參加台灣日活動，代表...
北加州少棒比賽第二名的Quito-Saratoga棒球隊全員參加台灣日活動，代表了矽谷種族多元特色。（主辦單位提供）

蔡承憲從五歲開始就加入Quito-Saratoga棒球隊。棒球隊家長說，他從小就熱愛棒球，連睡覺都拿著手套。蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比賽，將台灣的棒球精神繼續傳承下去。

活動開始前，黃仁勳還在努力練習投球，與蔡承憲兩人互相練習丟接球的畫面也吸引許多觀眾觀看。場內專業人士說，黃仁勳投接球的姿勢，以及接球都能一次接到手套裡，看得出來黃仁勳很重視這場開球活動，應該私下練習很久。

蔡承憲說，他能擔任開球員，還能與黃仁勳一起投接球，非常興奮，而他當天投球完以後，運動家隊有幾位球員前輩找他聊天、合影，讓他覺得完成了人生其中一個夢想，希望有朝一日自己真的能進入大聯盟，成為大聯盟的一員。

蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比...
蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比賽，將台灣的棒球精神繼續傳承下去。（主辦單位提供）
蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比...
蔡承憲現在擔任投手，也已加入Trosky的Travel Team，之後開始跨州比賽，將台灣的棒球精神繼續傳承下去。（主辦單位提供）

黃仁勳 矽谷 舊金山

上一則

裴洛西丈夫遇襲 倒臥血泊驚悚照曝光 兇嫌狄帕培不認罪

延伸閱讀

黃仁勳在台吃這家 網友嘆肉粽年年漲「買不下手」

黃仁勳在台吃這家 網友嘆肉粽年年漲「買不下手」
黃仁勳6/1為龍隊開球 中華職棒史上身價最高開球嘉賓

黃仁勳6/1為龍隊開球 中華職棒史上身價最高開球嘉賓
黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會

黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會
黃仁勳突走出餐廳 與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

黃仁勳突走出餐廳 與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴
黃仁勳與科技大老們興奮自拍 不只是工作夥伴還是摯友

黃仁勳與科技大老們興奮自拍 不只是工作夥伴還是摯友

熱門新聞

超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16

超人氣

更多 >
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針