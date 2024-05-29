中美灣區對話應對氣候變化 兩國應走大國合作道路

「中美灣區對話」地方氣候行動高階活動29日在柏克萊市舉行。圖為中國代表團。(記者李怡╱攝影)

「中美灣區對話」（US China Bay to Bay Dialogue)地方氣候行動高階活動29日在柏克萊市舉行，峰會就「氣候變遷與綠色能源轉型」展開多場重要論壇。中國粵港澳大灣區代表團，加州 州長紐森 ，前州長，加州-中國氣候研究院主席布朗，美國能源部高層以及多位氣候能源領域專家學者，商業與投資 者共同出席。

會議由加州中國氣候研究院主任戴凡主持。

紐森在峰會上表示，這次的大會非常令人振奮，很高興看到中國多個省市的領導人代表團到訪。並讚嘆中國在應對氣候變暖方面取得的成就，指出中國最高省市的電動車保有量已達44% ，加州只有25%，加州在綠色轉型領域會堅定不移的做強做大。

紐森強調：「美中兩國地方政府的合作非常重要，希望加州與中國未來繼續在綠色減排，低碳方面，加強合作關係，建立信任框架，並以開放的心胸，在不同的領域共同合作發展。美中關係是全世界最重要的雙邊關係，尤其是在氣候合作領域。」

布朗表示，美中兩國應走大國合作道路，因有著共同的威脅和利益，面對同樣的來自氣候、能源、生態、網路安全、病毒等共同的威脅。全球正面臨氣候變暖，更多的自然災害發生，兩國必須攜手，推動氣候改變的歷史進程。

中國發展改革委員會節能節約環境保護司司長劉德春表示，加州已與中國北京等多城市簽署了氣候行動諒解備忘錄，此次峰會將搭建起中美務實合作的橋樑，將舊金山願景轉為實景。

中國發展改革委員會副主任趙辰昕說，氣候能源的合作將催生20萬億美元的投資，並造就萬億級的產業，此次峰會標誌著美中兩國地方氣候合作開啟新篇章，將由更多的合作項目落地，並會持續加強政策交流。

當天會議的還有中駐舊金山總領事張建敏、廣東省省長王偉中、香港特別行政區財政司司長陳茂波、深圳市副市長陶永欣、三亞市副市長薛永森、美中貿易全國委員會會長 Craig Allen、美國能源部亞洲集美洲事務副助理部長 Elizabeth Urbanas、以及氣候科技投資領域奇遇控投張東琦、日初資本合伙人王欣怡、Bee Connected CEO胡曉芳等。