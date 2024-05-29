要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出

384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

此前因每平方呎單價高達4400元而被全美媒體廣泛報導的，位於矽谷 庫比蒂諾市郊的一棟384平方呎始建於1948年的房子，29日正式售出。最後售價為200萬元。

這處一房一浴的物業此前要價170萬元，是庫比蒂諾市場上最便宜的單戶住宅。因為建築面積有限，房屋內部十分緊湊。但勝在佔地面積大，有7841平方呎。

據悉，這套房在4月初上市後10天內就拿到8個出價，其中4個都有200萬元。出價的買家中很多是有意翻新重建的建築開發商。不過賣家選擇了一位個人買家，約定5月完成交易程序。

但後來因為買家意外未能完成交易，5月10日這套房又重新上市。5天收到了4個出價，其中2個出價有200萬，並在29日當天成功完成交易。

賣家經紀Faviola Perez對記者透露，這次賣家選擇的依然是一位個人買家，因為對方出價最好。而買家方面則是看重這處物業的地段，周圍全部都是價值400到500萬的獨立住宅，咫尺之遙就是著名的富人區洛斯阿圖。買家已經計畫將原有小屋推倒，重新設計建造自己理想的住宅。

這處物業是近10年來，庫比蒂諾地區出售的面積最小的住宅。最初上市之後因為驚人的單價曾得到了包括「人物（People)」、「新聞周刊（Newsweek)」在內眾多媒體的爭相報導。

東灣房地產 經紀人協會發言人斯塔克（David Stark)曾對媒體表示，這處物業的高價再次證明了一句老掉牙卻是事實的話，那就是—「地段、地段、地段！」