矽谷殺妻凶宅上市9天售出 民事訴訟同步進行中

購房網站信息顯示5月27日陳立人凶宅已經進入交易流程。（記者徐蓓蓓/翻攝）

矽谷 殺妻凶宅上周上市引起華人 社會關注，沒想到才過了短短九天就賣出了，且買方是印度裔人士。消息一出，又引發大批華人熱議，驚嘆矽谷房市熱到連凶宅都還要加價20萬元，真的太驚人了。

從5月27日的購房網站上可以查到，該物業的狀態從待售變成「進入交易流程（pending）」，表示已經有買家出價，並且賣家已經接受這個價格。消息人士指出，購房者為印度裔人士，並且加價了20萬元，併表示不介意發生過凶案。不過有業內人士認為，這個價格相較於周邊同等條件的房屋，應該還是低了大約30萬元左右。

矽谷許多華人熱議，大家除了驚嘆矽谷房市熱度，連凶宅也可以快速賣出之餘，也感嘆印巴族裔人士的生死觀十分豁達，不像華裔比較介意。

有人推測買家心裡，認為凶宅訊息只需要揭露3年，3年內房子可以出租或當Airbnb使用；3年後再重新上市，價格就不再受到影響，從投資角度來說是非常合算的。

但也有人開始質疑，賣房所得是否會用來支付殺妻嫌犯陳立人的高昂律師費；而根據加州 法律房屋係陳立人於亡妻共同財產，余軒一的父母是否能拿到售房款等問題。

在凶宅上市可以看房的9天內，也有華人利用這一機會進入到凶宅內部參觀。

有細心人士發現，房屋內部雖然做了清潔，但如果仔細檢查，案發房間內衣櫃門框上還是可以看到一些揮灑上去的血漬，廚房和客廳的連接處門框和地板上還有噴射的點狀血漬未清理乾淨；牆壁上也有幾處明顯的修補痕跡，甚至還殘留了一些警察取證時做的標籤。

與此同時，關於余軒一遺產的民事訴訟也在進行中，已經分別在4月15日和5月23日進行了2場聽證會。

根據聖他克拉拉縣高等法院的紀錄，原告為Xin Zhang，案件相關各方包括死者余軒一，其配偶陳立人，還有索賠方摩根大通銀行。推測是余軒一的父母原告，因為房貸斷供，銀行也有索賠。

法庭紀錄還顯示陳立人本案代理為Leon E. Jew，而原告代理是同屬灣區一家律師事務所的兩位律師，分別是楊千里（Qianli Yang）和Reid Haruyuki Harada。其中楊千里出生於中國，畢業於柏克萊加大法學院，擁有加州和紐約律師執業資格。

Leon E. Jew的LinkedIn網頁顯示他屬於灣區祝良大易律師事務所（DAHYEE LAW GROUP），本科畢業於山東科技大學。