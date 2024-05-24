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台灣日賽前活動 台灣表演團抵美參觀矽谷

記者江碩涵／庫比蒂諾即時報導
美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）也到場支持2024年舊金山台灣日。（記者江碩涵／攝影）
美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）也到場支持2024年舊金山台灣日。（記者江碩涵／攝影）

2024年舊金山台灣日5月25日在屋崙運動家隊球場登場。中華民國棒球協會副理事長余政憲、台鋼Wing Stars啦啦隊策略長孫協志及啦啦隊全員、美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）、饒舌歌手大支、烏克麗麗演奏家馮羿皆出席24日的賽前活動，替隔日即將登場的台灣日增加更多人氣。

余政憲表示，很高興可以參加台灣鄉親辦的台灣嘉年會，運動可以讓台灣走出去，也可以讓全世界看到台灣，尤其棒球是台灣的全民運動，感到非常光榮。他表示，高雄市青棒代表隊已贏得王貞治盃全國青棒錦標賽，如果6月的比賽又贏了，很有機會可以拿到亞太區的代表權，7月有機會再來美國一趟，非常期待。

台鋼Wing Stars啦啦隊全員24日清晨才抵達舊金山機場。台鋼Wing Stars啦啦隊成員表示，很高興可以踏上舊金山大聯盟，是夢寐以求的活動，大家都很緊張也很期待，在台灣做好了充足的準備，也有替台灣日做了特別的活動表演，敬請期待。孫協志也開玩笑說，明年可以找他來跳啦啦隊，歡迎美國的台灣鄉親，明年再約台鋼Wing Stars啦啦隊到美國來表演。

從台灣來的表演團體24日中午在南灣知名的段純貞牛肉麵用餐過後，也進行矽谷巡禮，第一站先去蘋果園區（Apple Park）參觀，接著也會到輝達（NVIDIA）總部參觀。25日台灣日重頭戲是由輝達創辦人暨執行長黃仁勳擔任開球來賓，這也是黃仁勳第一次站上「大聯盟舞台」，讓許多台灣僑胞非常期待。

2024年舊金山台灣日即將登場，中華民國棒球協會副理事長余政憲（中）、台鋼Win...
2024年舊金山台灣日即將登場，中華民國棒球協會副理事長余政憲（中）、台鋼Wing Stars啦啦隊全員、美國亞洲小姐張芳瑜（左4）、出席24日賽前活動。
台鋼Wing Stars啦啦隊策略長孫協志（左1）及啦啦隊全員、美國亞洲小姐張芳...
台鋼Wing Stars啦啦隊策略長孫協志（左1）及啦啦隊全員、美國亞洲小姐張芳瑜、饒舌歌手大支（左3）、烏克麗麗演奏家馮羿（左2）皆出席24日的賽前活動。（記者江碩涵／攝影）

舊金山 黃仁勳 輝達

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