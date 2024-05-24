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矽谷殺妻事發兇宅出售 買家詢問熱烈 成交價上看250萬

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
谷哥工程師殺妻案獨棟屋24日截止出價，上市時屋外並未設立出售牌。（記者孫愛薇／攝影）
谷哥工程師殺妻案獨棟屋24日截止出價，上市時屋外並未設立出售牌。（記者孫愛薇／攝影）

轟動矽谷的華裔谷歌工程師殺妻案，案發的聖他克拉拉獨棟房5月18日上市，歷經短短七天，於24日周五下午五點截止收取買家出價。根據賣家經紀回覆，前來詢問房屋訊息與調閱房屋資訊揭露文件（Disclosures）的人數很多，但無法提供數字，目前的賣方開出212萬元的售價僅為市場底價，比起目前的市場價值低40萬到50萬。

該屋附近的年初最低成交價約莫為200萬元初頭，但年初以來灣區地產市況熱絡，有瑕疵的房屋仍能賣得好價，案發屋有可能最後售價超過250萬美元。

從賣家房屋照中，可見該獨棟屋的屋況良好，裝潢新穎，屋內所有原有的家具陳列物都已不在，也未做任何的宅妝布置，僅有乾淨打掃整潔， 顯見賣屋時間的倉促與緊迫。買家可以與賣方經紀人申請隨時進入屋內賞屋，屋外懸掛裝有門口鑰匙的保險盒，需要與賣方經紀聯繫開鎖密碼。

根據加州的房地產法例規定，有人在屋內過世，在三年內賣房需要在房屋文件中做揭露，但經過三年後，就沒有規定必須揭露在賣房文件上，所以是否會購買到早期的凶宅，並無法從賣屋文件中了解，需要實際詢問賣房房仲經紀才能了解，賣方有必要真實回答是否為凶宅。

今年年初以來，股市一甩去年的陰霾，直線上衝，帶動灣區房價水漲船高，即便是有瑕疵的房屋也能賣得高價，凶宅甚至賣出一般市場價。

一間位於西聖荷西的公公殺媳凶宅近期出售，該獨棟屋房況好，交通便利，國小國中學區為同一校Easterbrook Discovery，該校為近年上升的優質公立學校，即便為在學區內也不一定能註冊到。凶宅於4月18日出售，出價150萬美元，文件中有揭露曾發生過命案，但最後成交價高達200萬美元，接近市場價水平，完全不受兇殺案的影響。

居住在案發屋斜對角的鄰居就曾表示，房屋出售時會非常有興趣購買，自己居住在各個區域超過20年，這條街區非常的寧靜與安全，並不會在意是否為凶宅，況且矽谷的房產增值空間很快，是一項很好的投資。

矽谷殺妻案屋位於聖他克拉拉市中心，與輝達（Nvidia）總部與Apple總部各八分鐘車程，在今年年初以來該區房價上漲約一成，是所謂的「輝達概念房」。根據Redfin房地產網站揭露，截至2024年4月，聖他克拉拉市獨棟房的售價年增長率為17%，一間房平均八天可售出，市況熱絡。

雖該案發屋學區整體分數較低，中學僅有5到6分，但有較好的抽籤公立小學，與科技總部交通便利，同樣的獨棟屋房型，價格又能略低於鄰近的庫比蒂諾（Cupertino）與桑尼維爾（Sunnyvale）20萬到50萬美元，對於剛成家的首購族仍是熱門首選。

Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Red...
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

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