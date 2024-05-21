舊金山歡迎姐妹市上海長龔正到訪

上海市長龔正訪問舊金山。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德為歡迎中國上海市長龔正，21日在舊金山市政廳舉辦歡迎儀式，社會各行業與華人華僑代表出席。兩位市長分別代表兩市重申，推進互惠互利的經濟發展機遇和文化交流，包括探討留學生交流計畫和推廣兩市觀光 ，推動加深姐妹市的關係合作。

龔正表示，朋友越走越近，很高興在布里德市長訪問上海一個月以後，他率團訪問舊金山，看到了美麗宜人獨居風情的市容市貌，體現到了開放創新多元包容的城市政策，感受到了如沐春風般的周到安排。他代表上海市人民政府向舊金山市民和社會各界，致以最誠摯的問候，感謝舊金山市政府為這次訪問提供幫助，願舊金山與上海姐妹市的情誼如金門大橋般雄偉壯麗。

中國駐舊金山總領事張建敏表示，舊金山與上海是中美第一個建交的姐妹城市，且在不斷落實中美兩國關係發展的「舊金山願景」。希望未來更多中美兩國人民加強互動往來。在过去的三年里，他一直努力工作，经历了挑战，想借此机会表达對舊金山各行各業代表的感谢。願中美關係舊金山與上海的友誼堅定且牢固。

市長辦指出，雙方迄今有200多個合作計畫，覆蓋不同產業，特別是「舊金山上海周」和「上海的舊金山周」。兩市關係也促進與未來中國領導層的互動。

布里德向本報表示，雙方未來將於文化領域有更多合作，致力推動青年學生交流，保持兩市居民聯繫。兩市姊妹關係作為美中兩國的橋樑，加深互助和了解。