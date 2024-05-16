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羅達倫獲加州民主黨背書 李卡多指責

記者徐蓓蓓╱巴洛阿圖即時報導
李卡多指責羅達倫利用自己在民主黨精英圈層的關係，促使黨內大佬劫持了選票，從而獲得背書。 （取自李卡多競選網站）
李卡多指責羅達倫利用自己在民主黨精英圈層的關係，促使黨內大佬劫持了選票，從而獲得背書。 （取自李卡多競選網站）

16選區國會議員候選人李卡多日前在加州民主黨黨內選舉中不敵羅達倫。羅達倫獲得加州民主黨在國會議員競選背書,意味著他在今秋的最終選舉中會得到更多來自加州民主黨在人力財力和資源方面的支持。加州民主黨官員表示，羅達倫在票選中獲得了超過60%代表的選票。

羅達倫說，自己非常自豪「16選區的民主黨代表就誰一直以來最能代表民主黨做出了明晰的選擇。」這一點對自己很重要，並會繼續在國會中堅持做到這一點。

同樣是資深民主黨人的李卡多對民主黨的這一決定言詞犀利地譴責。他指責羅達倫利用自己在民主黨精英圈層的關係，促使黨內大佬劫持了選票，從而獲得背書。

李卡多還表示，自己獲得了足夠多的選票可以阻止羅達倫獲得背書，聲稱對方在參選代表名單上做了手腳，以獲得更多的支持。

李卡多在一封由他的私人信箱發送的電郵中對媒體表示，羅達倫競選團隊不擇手段，把加州其他地區的代表移花接木到16選區來支持羅達倫。他聲稱：「羅達倫團隊在周一早上投票結束2小時前將第27位『新』代表加到16選區。然後他們就以1票之差贏了。」

羅達倫競選團隊回應，整個背書過程都有詳盡的紀錄。羅達倫競選經理佛利諾（Clay Volino)表示，羅達倫幾十年來一直積極服務於加州民主黨，出現在各類地方活動的現場。「但羅達倫的對手李卡多有沒有這種忠誠度，就很難說了。現在李卡多因為民主黨沒有支持他，就開始質疑黨內的流程。」

於此同時，兩位候選人都在積極謀求更多的支持。李卡多日前宣布他獲得了LiUNA工會的支持，而工會一向被認為是羅達倫的主要支持組織之一。不過有評論表示，LiUNA工會行事風格向來與其他工會有異。此外，李卡多9日還宣布獲得了16選區國會議員初選參選人狄克森（Peter Dixon)的支持。

而羅達倫方面則宣布，自己獲得了聖他克拉拉縣議會大部分成員、州議會議員卡拉（Ash Karlra)以及聖他克拉拉縣警長強森（Bob Jonsen)的支持。

羅達倫獲加州民主黨背書。（本報資料照）
羅達倫獲加州民主黨背書。（本報資料照）

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