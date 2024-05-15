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洛斯阿圖基督教學校 學生奧林匹克分區賽晉級全國賽

記者徐蓓蓓/洛斯阿圖即時報導
陳麗娟老師和李昱揚、王禕雯、曾語柔。 （記者徐蓓蓓/攝影）
陳麗娟老師和李昱揚、王禕雯、曾語柔。 （記者徐蓓蓓/攝影）

日前，洛斯阿圖基督教學校的14名學生在老師陳麗娟（Emily Chen)的帶領下參加數學奧林匹克分區賽，與來自美西13州基督教學校的學生同場競技，取得佳績。有李昱揚（William Li)、曾語柔（Alyssa Tseng)、王禕雯（Yvonne Wang)等4名學生進入分區賽前5名，晉級全國賽。最後5年級的李昱揚和曾語柔分別獲得全國賽推理組第1名和計算組第4名的佳績。4年級的王禕雯獲得了美西計算組第4名的好成績。

在得到家長同意後，記者採訪了幾位得獎的選手。幾位小朋友歡樂活潑，中英文流利。問到為什麼參加比賽都脫口而出是因為喜歡數學。得獎很開心是因為喜歡贏的感覺。

家長們也表示自己在家並未給孩子學習數學的壓力，孩子每天的數學功課時間在20-30分鐘左右，常常在學校或是坐車回家的路上就全部完成。但是家庭作業的針對性都很強，很好地鞏固了每一階段學習的重點。

老師陳麗娟表示這次比賽的難度不低，推理組的題目相當複雜，而計算組不僅有正確率的要求，還有時間限制。自己在賽前的指導課中並沒有一味鼓勵學生刷題，而是注重寓教於樂。對於要給學生的習題，自己都會先做一遍，然後記錄下成績，鼓勵學生來超越自己。

洛斯阿圖基督教學校是一個族裔多元的學校，但此次進入全國決賽的選手中4位有3位都是華裔（其中一位是混血華裔）。對此，老師陳麗娟表示，其實最初參加美西賽的選手中也有很多優秀的其他族裔的學生，但最後進入全國賽的學生確實是華裔為主。

究其原因，陳麗娟認為這和華人家庭重視教育，華人學生學習習慣良好有關。她說這些孩子從來不會抱怨做功課，上課也是非常開心，來了也不想走。家長們表示，雖然沒有在家給孩子多做數學題，但相信學習音樂對數學也會一定幫助，平常生活中也會鼓勵孩子通過買東西找零錢這樣的小事應用數學技能。

李昱揚、王禕雯、曾語柔和家長。 （記者徐蓓蓓/攝影）
李昱揚、王禕雯、曾語柔和家長。 （記者徐蓓蓓/攝影）

華裔 華人

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