AI生成的虛假信息 或干擾舊金山選舉

用AI生成的圖片，一隻火烈鳥可以生存在北冰洋。（Copilot AI助手）

舊金山 市議員潘正義（ Dean Preston）13日在市政廳主持聽證會，討論全國範圍內人工智能不斷生成的虛假信息，對舊金山選舉影響的擔憂。 會議由規則委員會安排，探討該市在選舉過程中對人工智慧 的監管和監督。 希望舊金山在利用人工智慧的優勢，和維護選舉的完整性之間取得平衡。

潘正義強調「限制人工智慧不斷產生的虛假資訊」這一問題的緊迫性，他說︰「隨著技術的發展，與之相關的風險也在不斷增加。我們必須確保我們的選舉過程保持透明、公平和不受操縱。 」

潘正義補充，最近發生的AI虛假資訊事件，例如拜登 總統的一段篡改視頻，凸顯了對嚴格監管和警惕監督的必要性。 雖然人工智慧提供了巨大的積極變化潛力，但也帶來了挑戰。 讓聽證會議，成為知情對話和協作解決方案的重要窗口。 我將帶頭應對這項技術與民主公正交融的迫切問題。

潘正義並不是唯一一位退出X平台的市議員，前市議長、第十區市議員華頌善（Shamann Walton）自馬斯克收購前推特平台後便宣布退出，此外市議員陳詩敏（Connie Chan）、梅義加（Myrna Melgar）、盧凱莉（Hillary Ronen）都停用了在X平台的帳號。