我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

記者江碩涵、林思牧／即時報導
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）
西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

國家海洋與大氣署NOAA於10日上午宣布，一波超強的太陽風暴抵達地球，北加灣區從10日晚間起可能有兩、三個晚上可以看到北極光。由於這是很罕見的情況，有些加州的觀星迷準備不睡覺來欣賞，北加10日晚間已有不少民眾看到極光，且狂拍照，羨煞許多人。

北加住在佛利蒙的李姓民眾10日晚間9時在自家門口就拍到極光。（李先生提供）
北加住在佛利蒙的李姓民眾10日晚間9時在自家門口就拍到極光。（李先生提供）

北加住在佛利蒙的李姓民眾10日晚間9時在自家門口就拍到極光，他說，雖然肉眼看不太到，只感覺天空顏色不太一樣，但拍照可以明顯看到極光的微微粉紅色。聖荷西的利克天文台位於高山上，之前有彗星、流星雨時，都吸引許多民眾追星，10日晚上11時前往利克天文台的山路已經大塞車，許多想看極光的民眾都衝上山。

西雅圖的民眾陳先生說，極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大、還要美，真的超級驚訝。他敘述，肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。

西雅圖的民眾陳先生說，極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光。（陳先生提供）
西雅圖的民眾陳先生說，極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光。（陳先生提供）

專家表示要把高功能手機帶在身邊。極光(aurora)的俗名叫北極光(northern lights)，國家地理雜誌上刊出的北極光照片，大多是綠色的光系，這種現象多半只有在緯度很高的地區才見得到。NOAA指出，這一波地磁風暴(geomagnetic storm)非常強，達到G4的層級，從2005年以來這是第一次發生G4的地磁風暴。

西雅圖的民眾陳先生說，極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光。（陳先生提供）
西雅圖的民眾陳先生說，極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光。（陳先生提供）

舊金山是在北緯37.77度，要看到極光是百年一次的事件，而且即使出現，光色也會相當黯淡，因此天文專家呼籲市民把好手機帶在身邊，人眼看不出的極光，手機的相機卻可能照得到。另外，在北加州看到的極光，不會是綠色的，應該是暗紅色的，這種低緯度出現的叫做紅極光(red aurora)。

北加住在佛利蒙的李姓民眾10日晚間9時在自家門口就拍到極光。（李先生提供）
北加住在佛利蒙的李姓民眾10日晚間9時在自家門口就拍到極光。（李先生提供）

位於舊金山半島接近最北端的加州科學院(California Academy of Sciences)莫里森行星館(Morrison Planetarium)，每當有重大天文現象發生的時候，就是民眾喜歡聚集的地點，畢竟這裡有專家可以解說狀況，還有超高倍數的天文望遠鏡和尖端設備，把偵測到的景象投放在圓頂上，觀眾坐在位子上仰頭就可清晰地欣賞。

該館的資深總監懷亞特(Ryan Wyatt)表示，他在舊金山住了17年，10日晚間出現極光的可能性是最高的一次。最適合觀賞的時間是10晚間11時到11日凌晨2時，最好是到郊外沒有燈光干擾的地方去欣賞。11日和12日的深夜可能也能看到，但機會比較小。

強烈的太陽風暴可能造成危害，譬如會干擾或阻斷衛星與無線電通訊，有時候甚至會干擾供電系統與太空船的運作。太陽風暴產生的電場(electric fields)會在輸電線上傳送，造成熱點(hot spots)或其他的問題，有可能出現停電(blackouts)，所幸10日發稿時並沒有這樣的問題。

北加 加州 舊金山

上一則

東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

延伸閱讀

東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品
中國發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光

中國發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光
地球磁爆 劍橋、愛爾蘭極光大爆發 自家庭院都看得到

地球磁爆 劍橋、愛爾蘭極光大爆發 自家庭院都看得到
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報
20年來首場極端太陽風暴來襲 英澳等出現壯麗極光

20年來首場極端太陽風暴來襲 英澳等出現壯麗極光

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
國會眾議員前議長裴洛西5月第一周在股市獲利約701萬元，平均每天賺100萬元。（翻攝自X平台）

國會山股神裴洛西玩轉科技股 五月第一周入帳700萬元

2024-05-09 19:59
頂級麵包店Backhaus不再建議顧客支付小費，但將價格平均提高了近11%。圖為Backhaus在柏林甘的分店。(取自Backhaus官網)

灣區頂級麵包店 取消小費 調高售價

2024-05-07 02:16
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

2024-05-04 20:07

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報