誇張祖父酒吧喝酒 託不認識遊民顧七歲孫女

遊民在聽到女童的尋人廣播後，將女童帶回停車場，照片為示意圖，非案發現場。（記者孫愛薇／攝影）

本周一（5月6日）在沙加緬度（Sacramento）發生一起離譜兒童照護案件，一名54歲的祖父將孫女以20美元的酬勞託給不認識的遊民 看護，自己則跑去酒吧喝到爛醉，事件在該名祖父從酒吧酒醉出來後，遍尋不著孫女，由路人向警方報案後曝光，沙加緬度警方立即以直升機以及警犬大規模搜索女童，幸好最終由受託遊民將女童帶回警局，孩童才順利與家人團聚。

根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，沙加緬度警員在星期一以涉嫌危害兒童嫌疑，逮捕了這名祖父，他直到在週二仍被羈押在沙加緬度縣主監獄 ，保釋金額為 75,000 美元，提審被安排在星期三下午在沙加緬度高等法院進行。在監獄記錄顯示中，除了重罪危害兒童的指控外，他還面臨在公共場所酗酒等多項輕罪指控。

該事件發生在星期一晚間7時45分左右，一名路人致電警方報警，稱這位祖父正在向人們尋求幫助，因為他的 7 歲孫女疑似被人口綁架。沙加緬度縣警長辦公室在星期二的新聞稿中提到，警員抵達案發現場並與祖父交談時，祖父當時已醉得相當厲害。

祖父告知警方，大約四個小時前，他給了一名陌生遊民女性 20 美元，讓她帶自己的孫女去附近的二手商店，然後自己進了酒吧喝酒。

警員從附近的監視器畫面裡看到，該名女子帶著女童離開。其他警長人員立即被召來搜索失蹤的女童。警方出動了直升機、空中無人機和 K-9 警犬在該地區協助搜索。大約 30 分鐘後，這位遊民女子聽到直升機的廣播公告，帶著女孩返回停車場。警員表示，這位女子確認了祖父給了她錢，讓她帶孩子去二手商店的說法，並表示祖父當時已經醉得厲害。她告訴警方，她認為祖父已經無法好好照顧七歲孫女。

警長辦公室表示，這名女子帶著女童到她的營地拿取食物。在警員與女童的交談中，證實了這位女子的說法。警方官員表示，孩子並沒有受到任何的傷害，並且經過醫護人員現場檢查沒有問題。

警員表示，女童阿姨擁有監護權，但由阿姨必須去工作，所以請祖父代為照顧孫女，但沒想到發生了如此離譜的照護案件。