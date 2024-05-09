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金元寶、金光黨騙局多次現身灣區 民眾千萬小心

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
用來行騙的「金元寶」是拍戲的道具，在淘寶網站上就可以輕易買到。（本報資料照片）
用來行騙的「金元寶」是拍戲的道具，在淘寶網站上就可以輕易買到。（本報資料照片）

近日有灣區商家反映有人以接洽業務為由找上門來，然後編造故事，試圖哄騙店主買下他們隨身攜帶的「金元寶」、「金佛像」等物，簡直就是「金光黨」。因為手法逼真，不少店家差點上當，民眾千萬要小心。

一位不具名的東灣店主表示，他接到來電，說想看他的待售店面，結果沒想到來了好幾個人，帶著一個背包。店主說，這群人說自己在一個裝修老闆手下工作，被老闆沒收護照，之前在幹活的工地上挖土，發現了一些金元寶和金佛像，旁邊有一封遺書，遺書內容寫著死者有三個兒子，經過戰亂失去了音訊，因而留下這些財物在此處。

接著這些人當著店主的面前，從「金元寶」上切下一小塊，讓店主去金店查驗，查驗結果居然是真的，幾個人便開始哄騙店主購買。有些店主表達沒興趣購買，接著來人就開始詢問店主有沒有辦法可以幫忙寄回國內。

本報最早曾在2017年報導過東海岸出現了「金元寶」騙局，行騙方式幾乎完全一樣，2023年也有報導過矽谷南灣也曾出現過類似的「金光黨」。網路上有華人討論，之前日本也出現這種騙局，還有華人表示，自己媽媽在深圳也遇到過，感嘆是否是同一夥人在「全球巡迴演出」。

記者仔細分析行騙手段，有幾個關鍵點。

第一是套近乎。之前東海岸受騙的米小姐的手機號碼是對方透過廣告獲得的，見面後自稱是經人介紹而來，還說自己和米小姐同姓。這次灣區行騙對象多是中小型企業主，對方以接洽業務，如看店、買車等名義而來。

第二就是無法提供身份證明，都謊稱護照被老闆收走了。第三，也是對方最容易得手的環節，就是當面切下「金元寶」一角去金店查驗真偽，雖然切下的一角是真的，但其餘部分都是假的。在幾個騙子輪番遊說之下，有的受害人一時大意，就損失了好幾千美元。

事實上，這些人拿來的「金元寶」是拍戲道具，淘寶網站上就可以輕易買到。雖然清醒的時候，大家都不會輕易上當，但是在職業騙子幾個人的圍攻之下，也會有人不慎落入圈套。灣區各店家業主，近期恐得注意防範這種騙局。

灣區 華人 矽谷

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