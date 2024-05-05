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北加州世華分會挺台灣進世衞 舊金山行動聲援吸睛

記者楊逸辰、江碩涵／舊金山即時報導
台灣世界華人工商婦女企管協會北加州分會在金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰／攝影）
台灣世界華人工商婦女企管協會北加州分會在金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰／攝影）

5月4日世界華人工商婦女企管協會北加州分會聯合北加州台灣工商會聯合在舊金山市區舉行「挺台灣進世衛快閃活動」，北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長暨僑務委員吳怡明醫師伉儷、世華北加分會會長高椿惠、北加州台灣工商會會長黃俊肇帶領世華及台灣商會眾成員，在舊金山知名景點及市區展開快閃活動，僑務委員魏德珍亦參與，大家手持中華民國國旗和Support Taiwan’s participation in the WHA and WHO橫幅及Health for All Taiwan can help宣傳橫幅，吸引美國及其他族裔的遊客加入，共同聲援臺灣參與世界衛生大會。

雖然活動當日陰雨綿綿，參與活動成員成員仍不畏風雨，在吳怡明夫婦及高椿惠、黃俊肇帶領下，前往阿拉米達渡輪口Main Street Alameda 站，渡輪上，金山渡輪大廈（Ferry Building）、Pier39 漁人碼頭、金門大橋、叮噹車站等地，手持國旗文宣聲援台灣，主辦單位特別製作貼有本年WHA主視覺礦泉水分送各地社區民眾及遊客，向美國社區傳遞加入WHA決心，吸引其他族裔民眾及遊客加入，不僅宣揚台美友好，也展示支持台灣加入WHA決心。

吳怡明表示，台灣加入WHA對全球健康安全有正面助益，希望透過活動喚起更多社區人士對這個議題重視。高椿惠表示，這是一次難忘的活動，世華和商會團結為支持台灣加入WHA貢獻心力，台灣的醫療系統非常先進完整，醫療的技術和能力也很強，台灣在疫情期間，防疫的工作更是名列世界前茅、有目共睹。

黃俊肇說，擁有這樣優秀衛生防疫系統的台灣，沒辦法加入世界衛生組織實在是世界公衛防疫網的一大損失。所以此次快閃活動，正是希望向主流社區宣傳「台灣需要WHO，WHO也需要台灣。」

金山灣區僑教中心主任莊雅淑則代表僑委會感謝吳怡明、世華北加州分會及北加州台灣工商會對臺灣相挺。她表示，台灣一直善盡世界公民責任，填補全球衛生地理空白，讓台灣參與世界衛生大會刻不容緩。

第77屆世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）將於本(113)年5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，過去台灣因為中國政治干擾已有7年被排除在世界衛生組織及世界衛生大會之外，北加州僑社積極為台灣發聲喚起美國主流社區重視。

金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰／攝影）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰／攝影）
北加州世華分會挺台灣進世衞，舊金山行動聲援吸睛，圖為舊金山知名景點叮噹車。（世華...
北加州世華分會挺台灣進世衞，舊金山行動聲援吸睛，圖為舊金山知名景點叮噹車。（世華提供）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰/攝影）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰/攝影）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰/攝影）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰/攝影）
北加州世華分會挺台灣進世衞，舊金山行動聲援吸睛。（世華提供）
北加州世華分會挺台灣進世衞，舊金山行動聲援吸睛。（世華提供）
北加州世華分會挺台灣進世衞，舊金山行動聲援吸睛。（世華提供）
北加州世華分會挺台灣進世衞，舊金山行動聲援吸睛。（世華提供）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰／攝影）
金門大橋快閃活動現場。（記者楊逸辰／攝影）

北加 WHA 加州

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