工人權益倡議組織 紀念疫情去世的餐廳員工

美國國會衆議員羅康納（左下）和參議員桑德斯（左上）加入One Fair Wage的領導人傑亞拉曼（右上）一起主持活動。（圖片來源：ZOOM）

工人權益倡議組織One Fair Wage日前舉辦線上活動，紀念疫情 封鎖停工四周年，以及在疫情中去世的餐廳服務人員。聯邦眾議員羅康納和資深聯邦參議員桑德斯 參加活動。

One Fair Wage聲明，2020年3月發生的疫情封鎖造成停工中，數百萬餐館工人被剝奪了失業保險 的資格，也使他們中有人在被迫在疫情還未結束的不安全時期下重返工作崗位。數千位餐館工人因此喪生。該組織通過人們的分享，獲取了不少有關服務業工作者在疫情期間經歷的數據。

One Fair Wage的領導人傑亞拉曼（Saru Jayaraman）表示，如今疫情基本結束情況下，餐館工人收到小費減少了，工資減少了，他們遭遇的困難卻增多了。三分之二的餐館工人沒有在停工期間獲得失業保險金，因為他們原本的工資對保險資格來說太低了。1萬2000位工人被迫在疫情情況已經安全之前就回到工作崗位上，以維持他們的生活。「這是一場罪行，他們竟然被迫回去工作，」她說，「舊金山加大和疾病控制与預防中心都指出過，當時餐館服務業是最危險工作行業。」

羅康納指出，不是所有人都如他一樣，有著可以通過線上會議遠程辦公的條件。許許多多基礎工業的工人，當時都必須在實地辦公。「他們確保我們的孩子有食物吃，確保我們有藥物拿，他們才是真正幫助社會運轉的人們。而就是這些為社會付出最多的人中，出現了那麼多喪生事件。」他說道。

羅康納表示，人們總有誤解，銀行裡有著最多錢財的人應該最被尊敬，然而，他們不是將社會連接在一起的人，也不是做著最辛苦的工作的人。基礎工人才是。而國會還沒將他們的最低工資提高到一小時15元，這是接下來他會在國會應該努力達成的事情。