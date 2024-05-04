舊金山地檢長起訴 攜帶爆炸物被警方高速追捕的犯人

舊金山地方檢察官謝安宜在某一社區活動上發言。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins） 日前宣布，地檢處指控康科德市42歲男子加西亞（Daniel Garcia）引爆了自帶的爆炸裝置，並引發警方對他進行高速追捕。陪審團審判加西亞犯有三項引爆爆炸裝置意圖傷害罪、四項持有爆炸裝置罪和一項故意無視人員或財產安全逃避警察追捕的罪名。

「感謝陪審團在本案中提供的服務，」謝安宜說， 「陪審團的裁決要求加西亞對其公然無法無天的行為負責，這種行為危及了包括舊金山警察在內的無數人的生命。」

根據審判中證詞和其他證據，2023年10月29日，加西亞從康科德住所開車前往舊金山，參加了下午5時舉行的彌撒。在彌撒期間，他與一名居民對峙，指責對方撕破了他的短褲，並向居民索要50元。正在祈禱的受害者試圖無視加西亞。加西亞在他的頭部一側打了兩拳，將他打昏。

隨後，加西亞上車逃離教堂。受傷者隨後撥打了911。當警察到達時，加西亞已經離開。兩輛警車內共有三名警察試圖將加西亞攔下進行進一步調查。加西亞沒有遵守警方的勒令，而是放慢了速度，並將一枚綁在40盎司汽油瓶上的管狀炸彈從窗外扔到了警察的道路上。然後他加速逃跑，管狀炸彈爆炸，一輛警車被火球吞沒。

加西亞飛快地穿過城市街道、闖停車標誌、闖紅燈、在路肩上駛向海灣大橋。舊金山警方進行了追捕。在第8街和 Mission 街的交叉口，加西亞扔出了第二枚綁在40盎司汽油瓶上的管狀炸彈，再次爆炸。

追擊繼續到海灣大橋並進入東灣。最終，三輛舊金山警察局車輛、三輛加州 公路巡邏車和一架直升機參與了追捕行動。加西亞最終因未能在馬丁內斯地區靠邊停車投降。在他的車裡發現了一瓶汽油。

加西亞說，他正試圖回到康科德的家中，用最後一顆炸彈將自己困在裡面。加西亞位於康科德的家隨後遭到搜查，所有用於製造管狀炸彈的材料都位於那裡，其中包括另外四個40盎司的汽油瓶。加西亞在法庭上承認，三枚炸彈是他在舊金山使用前三天在家中製造的。

加西亞目前被拘留，等待判刑。他因其罪行將面臨最高十四年的州監獄 監禁。量刑定於2024年4月23日進行。