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舊金山老人組織要求公共健康部門護理人員保持強制口罩

記者楊逸辰╱舊金山即時報導
現場抗議者們的自拍。（圖片來源：X：現場抗議者Kristin Urquiza）
現場抗議者們的自拍。（圖片來源：X：現場抗議者Kristin Urquiza）

老年人和殘疾人行動（Senior and Disability Action）與加州泛種族健康網絡 (CPEHN) 以及社會組織「被新冠標記」（Marked By Covid，MBC）合作，要求舊金山公共健康部門（SFDPH)）繼續執行對醫療保健工作人員佩戴口罩的規定。這一規定原本設置將於2024年4月30日到期。

老年社會組織「憤怒的奶奶們」（Raging Grannies）和「被新冠標記」16日在公共健康部門門前集會，要求他們保留並加強醫療人員口罩的要求。

集會人員認為，如果該命令到期，醫護人員將不需要戴口罩，即使是在免疫功能低下的人、殘疾人和其他弱勢群體周圍。這也會使他們面臨感染COVID-19和其他空氣傳播疾病的不必要的風險，例如RSV和流感。

「我們不應該在人們嘗試獲得醫療保健時又讓他們的病情加重。公共衛生部有責任保護我們社區的公共健康。」老年人和殘疾人行動組織口罩平等小組成員特赫拉尼 (Amelia Tehrani) 說。

她表示，高質量、合身的N95口罩是保護重要工作人員和社區成員的最有效方法。每個人都面臨長期新冠肺炎和新冠肺炎後帶來損害的風險，而不僅僅是殘疾人和免疫功能低下的人，長期的COVID會帶來包含200多種可能的症狀。

老年和殘疾人行動成員在集會上向SFDPH衛生官員菲利普（Susan Philip）發送書面聲明，呼籲她維持當前的衛生秩序，並通過在保持和加強醫療保健中普遍要求佩戴口罩等措施來改進，並要求提供高品質的口罩。聲明已獲得230多名個人和近40個組織的簽署，其中包括全國醫護人員聯盟（the National Union of Healthcare Workers）、反警察恐怖計畫（the Anti Police-Terror Project）和華人進步會（the Chinese Progressive Organization）。

集會組織補充，不再要求醫護人員戴口罩也將使黑人和拉丁裔社區面臨風險，因為研究表明，這兩個群體比白人更有可能感染新冠病毒，也更有可能患上長期新冠病毒。

而根據加州公共衛生部的數據，與白人相比，黑人、拉丁裔、夏威夷原住民和太平洋島民社區承受的COVID-19疾病負擔（包括病例和死亡）不平等。此外，與加州白人相比，黑人、拉丁裔和美洲印第安人、阿拉斯加原住民等加州人的最新COVID-19疫苗接種率最低。因此，集會人士們認為，當公共衛生部門取消覆蓋人群的策略，例如已被證明可以有效減少COVID-19傳播的口罩時。它們將對加州的有色人種社區和殘疾人造成不成比例的傷害，尤其是在醫院等高風險的設施中。

目前SFDPH的菲利普還沒有對此作出回應。

現場抗議者們的照片。（圖片來源：X：MaskTogetherAmerica）
現場抗議者們的照片。（圖片來源：X：MaskTogetherAmerica）

口罩 加州 黑人

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