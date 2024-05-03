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經文處長投書舊金山紀事報 呼籲支持台灣出席WHA

記者江碩涵／聖荷西即時報導
台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪近期就台灣參與世界衛生大會投書主流媒體，獲舊金山灣區最大的主流報紙舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)5月3日刊登。（翻攝自舊金山紀事報投書內容）
台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪近期就台灣參與世界衛生大會投書主流媒體，獲舊金山灣區最大的主流報紙舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)5月3日刊登。（翻攝自舊金山紀事報投書內容）

台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪近期就台灣參與世界衛生大會投書主流媒體，獲舊金山灣區最大的主流報紙舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)5月3日刊登。賴銘琪在這篇題為「台灣應獲邀參與世界衛生大會」的投書中提及，一年一度世界衛生大會5月27日將在日內瓦舉行，儘管台灣是國際社會重要參與者，但卻再次被排除在世界衛生組織機制之外。

投書指出，台灣是加州第三大貿易夥伴，超過50萬台灣移民居住在加州，每天有超過800個國際航班經過台灣機場，包含每周51班直飛航班往返於舊金山和台北，使台灣成為東亞的航空中心樞紐，也是預防疾病傳播不可或缺的合作夥伴。 此外，台灣在新冠疫情、遠距醫療和生物技術治療等醫療技術方面取得了重大進展，疫情後的相關措施和強健的國家衛生體系是世界可以學習的寶貴經驗。

文章提到，台灣是捍衛所有人類醫療保健權利的堅定夥伴，台灣加入世界衛生組織是建立全面的全球健康網絡的關鍵。台灣被排除在外造成全球衛生安全和公共衛生進步的缺口，呼籲民主國家的盟友和朋友支持台灣從今年第77屆世界衛生大會開始定期以觀察員身分參與世衛組織機制。

舊金山 加州 疫情

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