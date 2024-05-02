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矽谷電力第100個充電樁剪綵 灣區充電樁紛爭見漲

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉即時報導
矽谷電力（SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）
矽谷電力（SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷電力公司（SVP)2日在聖他克拉拉市Henry Schimidt公園慶祝其第100個公共充電樁投入使用。據悉，矽谷電力公司從2015年開始就開始投資2級電車充電設備，至今已經在聖他克拉拉的公園、社區中心和其他公共區域建成100個充電樁。

加州能源委員會」的數據顯示，目前聖他克拉拉縣共有797個公共直流快充EV充電樁，電壓480伏特，可以30分鐘左右為全電動車充滿80%的電。以及3974個公共2級充電樁，以208伏特到240伏特電壓，每次提供電動車14哩到35哩行駛里程。

與此同時，聖他克拉拉縣在電車銷售量方面也是全美領先。2023年，聖縣超過43%的新車銷售為零排放車輛，而2022年是34%。

不斷增長的電車數量，使得矽谷充電樁也變得越來越搶手。最近更是有一位華人媽媽在社媒上吐槽自己在公共充電樁充電時，被丟髒話紙條。

事情起因是當天帶著小孩的這位媽媽，在公共充電樁等待了一個小時左右才排到。給車充電的時段，這位媽媽帶著小孩離開，大約一個小時才回到充電站。結果車上就被放上寫了髒話的紙條。

各位網友對此事件反應不一。有理解媽媽帶著小孩又等太久，所以才離開車輛的。也有覺得理解寫紙條的人，指責這位媽媽不該想著把電充滿。應該衝到足夠可以到家的電量，就讓給下一位充電的。還有人說，明明Tesla超充又快又好，可是很多人拿了免費的點數，就要排隊去這家既慢又破的充電站，每次去都是八個充電樁壞掉六個，只有兩個能用，還大排長龍。

還有人說電車越來越多，之前免費充電樁數量充足的科技大廠，現在上班時段充電樁也要靠搶。另一些人則說自己沒有碰到這種情況，請問對方是在哪個園區。

紐森政府2020年的一項政令，要求加州到2035年所有出售的新車都必須是電動車。階段性的目標是2026年實現35%的新車銷售是電車，2030年是68%，到2035年是100%。

去年聖荷西市在低收入地區通過刺激措施來鼓勵零排放車銷售，但同時又結束了電動車免費停車的優惠政策，還削減了對建築項目車位數量的最低要求。

加州，尤其是矽谷城市在氣候變遷和清潔能源方面的激進立場，讓電車科技在矽谷日新月異的同時，也讓基礎設施的捉襟見肘日益凸顯。

矽谷 電動車 加州

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