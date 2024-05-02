我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情後4年屋崙再現「金光黨」騙局 亞裔被騙10萬

洛縣華人殺姪案量刑：史德運連續2個終身監禁

疫情後4年 屋崙再現金光黨騙局 亞裔被騙10萬

記者劉先進╱屋崙即時報導
屋崙華埠聯絡警員黃煒進表示，近期屋崙出現兩起針對亞裔長者的「金光黨」祈福騙局，受害者共損失10 多萬。（記者劉先進╱攝影）
屋崙華埠聯絡警員黃煒進表示，近期屋崙出現兩起針對亞裔長者的「金光黨」祈福騙局，受害者共損失10 多萬。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，近期屋崙出現兩起針對亞裔長者的「金光黨」祈福騙局，受害者共損失10 多萬。根據本報記者查詢，這也是疫情四年多以來，屋崙首次出現類似騙局。

黃煒進說，祈福騙局是指犯罪嫌疑人讓受害人相信，他們受到了詛咒或有惡靈追隨，會傷害他們或家人。只有交出貴重物品、現金，才能消除詛咒或惡靈。在這些事件中，受害者共損失10 多萬資金。第一起事件發生在 4月16日，受害人在屋崙華埠被人搭訕上當；第二起事件發生在4月17日，受害人在上城區一家老年公寓外被人搭訕受騙。

黃煒進提醒市民，尤其是老年人，警惕此類騙局。需要注意的是，一些陌生人會走近他們，希望受害者與他們同行。因為這樣，犯罪嫌疑人就可以瞭解到受害者的個人和家庭資訊，隨後就可以利用這些資訊讓受害者相信騙局和圈套。

根據本報記者的掌握的資料，這也是疫情四年多以來，屋崙首次傳出有亞裔被金光黨祈福騙局騙走資金。警方也正在展開調查。今年春節期間，舊金山兩位華裔長者也遭遇金光黨騙局，被騙走價值數十萬的珠寶和現金。其中一名嫌犯盧辰昆（音譯，Chen Kun Lo），在洛杉磯被逮捕。他面臨藏有兒童色情物品、持有贓等重罪指控。

接近警方的知情人士告訴本報，兩案涉及四個嫌犯，為一男三女，被抓獲的男性嫌犯是開車司機，其他人還在逃。據他所知，包含這兩起案件，金山近期有五起金光黨騙局，受害者損失30多萬。上述一批案件，也是疫情以來首次在金山出現。

退休警員、舊金山亞裔警員基金會創始人，現在警局擔任外展科專員的胡修山（Eddie Wu）曾對本報分析，金光黨嫌犯多來自中國大陸，會說粵語、台山話、國語和福建話。開車到處尋找目標下手，主要活動範圍在舊金山、紐約等華人聚集的地方。此前警方大力逮捕，再加上疫情阻隔，案件消聲滅跡。

如今疫情後旅遊恢復，人員流動正常，這些人就捲土重來，到處流竄作案。也希望提醒華人注意，不要和陌生人搭話，不要告訴對方自身訊息，不要相信任何祈福辟邪的話語，避免上當受騙。

疫情 屋崙 亞裔

上一則

前谷歌執行長2450萬賣加州阿賽頓豪宅

延伸閱讀

黃仁勳5/25首登大聯盟開球 舊金山台灣日精采活動滿檔

黃仁勳5/25首登大聯盟開球 舊金山台灣日精采活動滿檔
屋崙未獲1500萬打擊犯罪撥款 審計師：責在市府

屋崙未獲1500萬打擊犯罪撥款 審計師：責在市府
屋崙新警長近37萬年薪、數萬住房津貼 議會通過

屋崙新警長近37萬年薪、數萬住房津貼 議會通過
5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟

5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟
金山市府提告屋崙機場商標侵權 希望速辯速決

金山市府提告屋崙機場商標侵權 希望速辯速決

熱門新聞

舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
YouTube前執行長沃伊斯基夫妻與他們已故的兒子馬可(中)。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

YouTube前CEO之子猝逝 警：用藥過量致死

2024-04-25 13:53
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13

超人氣

更多 >
Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難