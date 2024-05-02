疫情後4年 屋崙再現金光黨騙局 亞裔被騙10萬

屋崙華埠聯絡警員黃煒進表示，近期屋崙出現兩起針對亞裔長者的「金光黨」祈福騙局，受害者共損失10 多萬。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，近期屋崙出現兩起針對亞裔 長者的「金光黨」祈福騙局，受害者共損失10 多萬。根據本報記者查詢，這也是疫情 四年多以來，屋崙首次出現類似騙局。

黃煒進說，祈福騙局是指犯罪嫌疑人讓受害人相信，他們受到了詛咒或有惡靈追隨，會傷害他們或家人。只有交出貴重物品、現金，才能消除詛咒或惡靈。在這些事件中，受害者共損失10 多萬資金。第一起事件發生在 4月16日，受害人在屋崙華埠被人搭訕上當；第二起事件發生在4月17日，受害人在上城區一家老年公寓外被人搭訕受騙。

黃煒進提醒市民，尤其是老年人，警惕此類騙局。需要注意的是，一些陌生人會走近他們，希望受害者與他們同行。因為這樣，犯罪嫌疑人就可以瞭解到受害者的個人和家庭資訊，隨後就可以利用這些資訊讓受害者相信騙局和圈套。

根據本報記者的掌握的資料，這也是疫情四年多以來，屋崙首次傳出有亞裔被金光黨祈福騙局騙走資金。警方也正在展開調查。今年春節期間，舊金山兩位華裔長者也遭遇金光黨騙局，被騙走價值數十萬的珠寶和現金。其中一名嫌犯盧辰昆（音譯，Chen Kun Lo），在洛杉磯被逮捕。他面臨藏有兒童色情物品、持有贓等重罪指控。

接近警方的知情人士告訴本報，兩案涉及四個嫌犯，為一男三女，被抓獲的男性嫌犯是開車司機，其他人還在逃。據他所知，包含這兩起案件，金山近期有五起金光黨騙局，受害者損失30多萬。上述一批案件，也是疫情以來首次在金山出現。

退休警員、舊金山亞裔警員基金會創始人，現在警局擔任外展科專員的胡修山（Eddie Wu）曾對本報分析，金光黨嫌犯多來自中國大陸，會說粵語、台山話、國語和福建話。開車到處尋找目標下手，主要活動範圍在舊金山、紐約等華人聚集的地方。此前警方大力逮捕，再加上疫情阻隔，案件消聲滅跡。

如今疫情後旅遊恢復，人員流動正常，這些人就捲土重來，到處流竄作案。也希望提醒華人注意，不要和陌生人搭話，不要告訴對方自身訊息，不要相信任何祈福辟邪的話語，避免上當受騙。