我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高出定價41萬成交 新州房市破紀錄 賣房者還增加佣金

Fed不升息雖解憂 晶片股拖累史指收跌

聖他克拉拉縣重新計票的票數為什麼會發生變化

記者徐蓓蓓╱聖河西即時報導
在剛剛結束的聖他克拉拉縣重新計票中，羅達倫票數增加了11票，史密提恩票數增加了4票。 (記者徐蓓蓓╱攝影）
在剛剛結束的聖他克拉拉縣重新計票中，羅達倫票數增加了11票，史密提恩票數增加了4票。 (記者徐蓓蓓╱攝影）

在剛剛結束的國會第16區選舉聖他克拉拉縣重新計票中，羅達倫票數增加了11票，史密提恩票數增加了4票。聖他克拉拉縣選務處日前公布了這些新增票數來源的細節。

除去在重計中對部分填寫不規範選票的認定有所變化外，重計申請人還要求檢查之前未被計入在內的郵寄選票、臨時選票和有條件選民登記的選票。在第一次計票中，這些選票被認為不符合資格，沒有計入。總共有45張此前未被計入選票受到質疑。

在這45張選票中，聖他克拉拉縣選務處最終認定有7張此前未計入的選票是真實有效的。其中有一張選票的簽名，經過進一步確認，證實信封上的簽名和選民記錄是一致的。剩下的6張是有條件選民登記選票，而且都未勾選公民身份一欄。在重計過程中，選務處員工發現了這些選票此前/同時有遞交有效的選民登記宣誓書。這樣的話，這些選民的登記也是真實有效的，所以也被計入票數。

在此次重計中，還有第一次計票遺漏的來自6個小選區的19張選票被重新計入。這19張選票在第一次重新計票中是被確認真實有效的，但由於打卡機操作人員出錯沒有被計入。另外，選務處發現在第一次計票中有來自2個小選區的3張選票被錯誤地計算了兩次，現在這些小選區的計票結果已經修正。

這19張重新計入的選票又分兩種情況。有12張選票是來自同一小選區的同一批選票。第一次計票時都已經正確地掃描了，但因為操作員失誤，沒有按下接受鍵而是錯誤地按了取消鍵，所以未能計入票數。還有7張選票是來自5個不同的小選區。這些選票在計票的時候，打卡機卡住了或是輸入故障，導致有些選票要重新掃描。操作員操作失誤沒有重新掃描這些選票。

聖他克拉拉縣選務處表示，選務處有品控程序來最小化計票失誤，但人為錯誤還是有發生的可能。在多數情況下，此類錯誤通常只會影響到極小一部分選票，對結果不會產生影響。但16區國會議員選舉史無前例的結果導致了即使很小的誤差（低於總票數的0.01%），也可能對結果產生影響。

選民登記

上一則

5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟

延伸閱讀

聖他克拉拉縣16選區國會議員選舉重新計票 羅達倫多史密提恩4票

聖他克拉拉縣16選區國會議員選舉重新計票 羅達倫多史密提恩4票
聖他克拉拉縣選務處發布重新計票結果

聖他克拉拉縣選務處發布重新計票結果
羅達倫控黑金操控16選區重新計票 「支票是鐵證」

羅達倫控黑金操控16選區重新計票 「支票是鐵證」
北加16區國會議員候選人羅達倫 控黑金操控重新計票

北加16區國會議員候選人羅達倫 控黑金操控重新計票
16選區重新計票首日 雙方嚴陣以待

16選區重新計票首日 雙方嚴陣以待

熱門新聞

舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通