5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟

2024年台灣日重要推手為「T-League 台灣一級棒聯盟 」創辦人陳文澤(右三)及張家豪(左三)、執行長屠澤寬(右一)、活動長William Wang(左二)、行銷長洪輝舜(左一)及公關長謝凱婷(右二)。（記者江碩涵╱攝影）

2024年舊金山 台灣日將於5月25日在屋崙運動家隊(Oakland A's)球場正式登場，今年的重頭戲是由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳 擔任開球來賓。這也是黃仁勳第一次站上「大聯盟舞台」。這次邀到黃仁勳開球，可望創下超高人氣與話題，同時也代表台灣與美國矽谷 間的合作情誼。這也是台灣日最後一年在此球場舉辦，對球迷來說也有特別的意義。

主辦方單位「T-League 台灣一級棒聯盟 」創辦人暨活動主辦人陳文澤表示，2022年首度舉辦台灣日後，每年5月都會舉辦活動，希望藉由美國、台灣都為之瘋狂的棒球活動，共同慶祝台灣多元文化，並連結在地社群，向世界展現台灣人的精神。

這次的台灣日重頭戲就是黃仁勳開球活動。黃仁勳近來頻出現在各大公開場合，尤其是與台灣相關的主要會議，他都積極參與。去年11月舊金山APEC活動最後一天的台灣領袖代表晚宴，黃仁勳偕同夫人出席晚宴，引發眾人搶著合影的風潮。今年3月的輝達GTO大會上，黃仁勳也以台灣意象作為演講開幕的影片開頭，將台灣與矽谷做了更緊密的連結。

這是黃仁勳首度參與台灣日活動，並首次站上大聯盟投手丘位置，引起許多人期待當天的到來，也有許多僑胞開始猜測，黃仁勳當天會不會穿著他的「招牌皮衣」投球，成為另一個亮點。

今年的台灣日活動除了有黃仁勳開球，帶動現場活動氣氛外，陳文澤表示，同時也邀請到台鋼Wing Stars啦啦隊表演，讓台灣、美國球迷都可以感受到「正港台灣應援文化」，另外還有台灣饒舌歌手大支表演，以及12歲登上America’s Got Talent台灣烏克麗麗演奏家馮羿（Feng E）擔任國歌演奏嘉賓，這些表演都向全世界展示台灣獨特予多元豐富的文化。

協辦單位TaiwanNext Foundation創辦人謝凱婷表示，TaiwanNext最大的目標是凝聚北美台灣人向心力，很高興能協助舉行台灣日，未來將持續推動台灣人在北美發展的各項活動。

協辦單位矽谷月老創辦人洪輝舜表示，矽谷月老的宗旨是牽起更多北美台灣人的緣分，希望藉由協辦活動，促成更多台美朋友的良緣。

舊金山台灣日活動在5月25日屋崙運動家隊球場登場，根據大聯盟官網，當天運動家隊將迎戰休士頓太空人隊，下午1時7分球賽開打。由於運動家隊已確定明年搬離原球場，今年也是台灣日最後一次在這個球場舉行。售票連結：Https://reurl.cc/Ej2Qlm。當日參加活動可獲得台灣日球衣、托特購物袋、運動家隊紀念毛毯。