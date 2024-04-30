阿縣罷免選舉時間待定 最晚11月5日 支持和反對方互嗆

罷免支持方認為，生命無價，讓官善貞早點下台，能挽救很多生命。（記者劉先進╱攝影）

在阿拉米達縣議會4月30日的會議上，議員全票通過認證罷免 地檢長官善貞（Pamela Price）的請願簽名有效，這意味著罷免選舉幾乎勢在必行。不過，罷免選舉時間還未確定。縣議會將在14天之內，最遲5月14日決定罷免選舉時間。選舉最快在7月30日舉行，最晚11月5日大選日舉行。

在阿縣議會討論罷免選舉事宜時，支持和反對罷免的民眾，在阿縣政府大樓前示威，互相喊著口號，針鋒相對，火藥味濃厚。

罷免發起人、華埠 商會基金會會長陳錫澎和現身說法的受害者均表示，希望盡快舉行罷免特別選舉，因為被官善貞政策傷害的生命是無價的，遠超選舉花費的2000萬。

罷免反對方則認為，舉行特別選舉會浪費公共資金2000萬，讓捉襟見肘的縣財務情況變本加厲。此外，罷免選舉早在官善貞上任六個月就開始，根本不理會她是否做出實際工作，也不理會她就任前犯罪已經惡化的現實。

隨後，大批支持和反對罷免的民眾進入會場，現場人頭湧動，公眾發言時間就近三小時。

阿縣選民登記 處登記官杜普伊斯（Tim Dupuis）表示，考慮到縣議會4月30日當天認證罷免簽名請願書的有效性，根據規定，縣議會有14天時間、最遲在5月14日前決定選舉時間。州政府允許在88至125天內安排罷免選舉，但如果允許將罷免合併到大選中，則最長允許在180天內安排罷免選舉，也即11月5日大選時。如果要滿足合併選舉的條件，縣議會最遲要在5月9日做決定。考慮到準備罷免選舉的資源，其潛在的舉行時間分別為，7月30日，8月6日、13日、20日、27日，9月10日和11月5日。

杜普伊斯表示，獨立特別罷免選舉的成本為1500萬到2000萬之間，合併到11月選舉的特別選舉成本為400萬。考慮到特別選舉是全縣範圍的，需要調試設備和調配人力資源，會和11月大選的資源產生一定程度的競爭性，兩次選舉會給選民登記處造成一定壓力，「如果真的要舉行特別選舉，就要儘早舉行，以儘量減少與11月選舉的資源衝突。但我們還是傾向於縣議會選擇合併選舉。」