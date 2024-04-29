彭莊煒律師批評選務處計票緩慢花費高

彭莊煒認為，加州應該實行自動重計制度。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

16選區國會議員選舉重新計票目前已進入第3周，重計申請人彭莊煒（Jonathan Padilla)的律師艾爾維茲（Matthew Alvarez)日前對媒體表示，選務處工作不力，導致重計耗時過長，花費劇增。而上周三聖馬刁縣選務處也漲價到和聖他克拉拉縣的花費預算 相當的水平。

艾爾維茲對媒體表示，剩餘的選區計票之所以花費了這麼多時間，是因為選務處的員工「花了很大力氣才找到需要重計的選票。」他認為，是選務處的無能導致了重計申請人的花費增多。彭莊煒方面在重新計票的每一天，都要向聖他克拉拉縣選務處支付1萬2000元的定金。

艾爾維茲說：「是他們沒有能力按小選區來找到選票，同時確保重新計票的選票數和原來的計票數完全一樣，才讓重計拖延這麼久花費這麼多。」

聖他克拉拉縣選務處表示，不能同意選務處把選票放錯地方的說法。選務處表示，當選票到達選務處的時候，是按照小選區來分類整理的。但所有選票並不是同時到達的，所以每個小選區的選票會出現在不同的箱子裡。

聖他克拉拉縣選務處指出：「一個小選區的所有選票可能會分散在不同的盒子裡。我們要把一個小選區的所有選票都完全找到，（才能開始計票）。」

「加州 選民基金會」主席亞歷山大（Kim Alexander)表示：「重新計票的困難是『選民選擇法案（Voter’s Choice Act)』的一個意外的副作用。」

「選民選擇法案」在投票 的時間、地點和方式上給了選民極大的自由度和更多的選擇。目前加州半數的縣，80%的選民可以選擇在縣境內的任何地方投票，也可以提前郵寄選票，而不是只在自己附近的投票站當天投票。

亞歷山大說：「這（對選民來說）是一項便利，但卻讓選舉後重新計票變得困難。」

此外，彭莊煒律師和雙方競選團隊律師對一些此前作廢選票的質疑，也讓整個重計過程拉長。

而上周三，聖馬刁選務處也把重計費用預算從4萬5000元漲價到10萬8000元，幾乎和聖他克拉拉縣一樣多。但聖他克拉拉縣需要重計的票數是聖馬刁縣的四倍還多。