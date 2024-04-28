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PG&E執行長：受訪回應電價飆漲

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
太平洋瓦電執行長波普因為電費帳單劇增和巨額薪酬問題備受爭議。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
太平洋瓦電執行長波普因為電費帳單劇增和巨額薪酬問題備受爭議。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

在今年初最近一輪的漲價之後，太平洋瓦電(PG&E)的電費已經達到全美最高的一檔。目前該公司平均電費帳單達到近200元，從2019年以來幾乎翻了一番。這還沒有算上瓦斯費用的漲幅。太平洋瓦電執行長波普（Patricia Poppe)最近則被爆出去年薪酬近1700萬。

波普本人日前罕見接受NBC專訪，對民眾關心的問題做出解釋。

專訪中，波普承認，公眾對太平洋瓦電的認知遭到了挑戰：「我認為，公司正在和用戶走在重建信任的道路上。事實上我們今年的主題詞就是『信任』。我們知道，我們需要贏得同時是我們的家人、朋友和鄰居的用戶的信任。我們每天都要為此努力。」

灣區家庭感受到電費上漲帶來的壓力的同時，太平洋瓦電去年營收利潤超過20億。波普說，這些利潤被用來重新投資，以提升降低成本的效率，減少山火風險和提升電網可靠性。她表示，最近電費漲價的收益被投資在科技和基礎設施方面，公司在山火方面的風險因此降低了94%。

波普表示：「我們需要確保我們的系統是安全的，這確實需要花錢。好消息是我們可以看到隧道盡頭的曙光。」她還表示，未來帳單費用會減少。但她也沒有辦法明確說，究竟什麼時候這些節約下來的資金可以讓用戶收益，也不知道用戶可以期待多大幅度的降價。

根據聯邦勞工統計局的數據，今年前兩個月舊金山灣區城市消費者價格指數上漲了1.5%，而能源價格指數上漲了5.3%，其中電費指數上漲17.7%，天然氣上漲了7.5%，同期汽油回落2.4%。從過去12個月的數據來看，能源指數上漲了4.7%，其中電費上漲29.8%，天然氣下降了12.9%，汽油下降了2.6%。

根據「證券交易委員會」的資料，波普本人在2023年的薪酬達到1699萬元，相比她之前一年1410萬的薪酬，高出將近300萬元。而太平洋瓦電2023年的營收利潤高達22.4億，比2022年增加了24.6%。

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